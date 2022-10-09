من وصول حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 185، ورفض مصر اتفاق حكومة الوحدة في ليبيا مع تركيا، وأمير سعودي يرد على وصف ساندرز السعودية بـ"أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان"، وتأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة تثير جدلا دستوريًا في الكويت، وصولا إلى تعليق حارس ريال مدريد السابق على نشر حسابه تغريدة تقول أنه "مثلي الجنس"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قٌتل 185 شخصًا، بينهم 19 طفلا، في احتجاجات على مستوى البلاد في جميع أنحاء إيران منذ سبتمبر/ أيلول، وفقا لمنظمة "IHR" المعنية بحقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج، السبت.

جددت مصر واليونان رفضهما إشارة إلى اتفاق أبرمته الحكومة الليبية في طرابلس مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

رد أمير سعودي على دعوة السيناتور الأمريكي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، بيرني ساندرز، لسحب واشنطن قواتها من المملكة، مطالبًا إياه بعدم إطلاق تهديدات لمن يساعد أمريكا على "البقاء في القمة".

اثار قرار الحكومة الكويتية، السبت، الخاص بصدور مرسوم يقضي بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة (البرلمان) للدور العادي الأول (الجلسة الافتتاحية) إلى صباح 18 أكتوبر/تشرين أول، بعد أن كان من المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، جدلا حول جواز اللجوء للمادة 106 من الدستور في ظل عدم انعقاد جلسة افتتاحية للمجلس

قال إيكر كاسياس، حارس منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق، إن حسابه في موقع تويتر قد تعرّض للاختراق، بعد تغريدة له قد أعلن من خلالها أنّه "مثلي الجنس".