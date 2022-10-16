توب 5: رد سعودي جديد بشأن قرار "أوبك+".. واقتصاد الصين في "ورطة"

من رد وزير الدفاع السعودي على اتهام السعودية بالوقوف إلى جانب روسيا، وخطط بوتين في أوكرانيا في ظل شتاء بارد في أوروبا وتوقعات بقفزة في أسعار الطاقة، والاتحاد الأفريقي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في تيغراي، وصولا إلى استعادة محمد صلاح بريقه وتحقيقه رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تحدث المؤلف والكاتب في صحيفة نيويورك تايمز، توماس فريدمان، عن خطوات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التالية المحتملة في غزوه لأوكرانيا وعن خططه لإخضاع ذلك البلد من أجل إجبار الأوكرانيين على إبرام صفقة سيئة معه، كما تطرق فريدمان الى ردود الفعل التي قام بها بوتين، جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة CNN حاوره فيها الزميل فريد زكريا.