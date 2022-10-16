توب 5: رد سعودي جديد بشأن قرار "أوبك+".. واقتصاد الصين في "ورطة"

من رد وزير الدفاع السعودي على اتهام السعودية بالوقوف إلى جانب روسيا، وخطط بوتين في أوكرانيا في ظل شتاء بارد في أوروبا وتوقعات بقفزة في أسعار الطاقة، والاتحاد الأفريقي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في تيغراي، وصولا إلى استعادة محمد صلاح بريقه وتحقيقه رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

"إيران عضو في أوبك أيضًا".. خالد بن سلمان يرد على الحديث عن وقوف السعودية إلى جانب روسيا

وصف وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الحديث عن وقوف المملكة إلى جانب روسيا بدعمها قرار مجموعة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، بأنها "اتهامات باطلة مثيرة للدهشة".

أوروبا أمام شتاء بارد وأسعار الطاقة ستقفز.. صحفي يتحدث عن خطط بوتين في أوكرانيا

تحدث المؤلف والكاتب في صحيفة نيويورك تايمز، توماس فريدمان، عن خطوات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التالية المحتملة في غزوه لأوكرانيا وعن خططه لإخضاع ذلك البلد من أجل إجبار الأوكرانيين على إبرام صفقة سيئة معه، كما تطرق فريدمان الى ردود الفعل التي قام بها بوتين، جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة CNN حاوره فيها الزميل فريد زكريا.

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في تيغراي

دعا رئيس الاتحاد الإفريقي، السبت، إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في منطقة تيغراي الإثيوبية، حيث تصاعد الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين في الأسابيع الأخيرة.

اقتصاد الصين في "ورطة عميقة" مع اتجاه شي جين بينغ لعقد آخر في السلطة

عندما تولى شي جين بينغ السلطة قبل عقد من الزمان، كانت الصين قد تجاوزت اليابان لتوها لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم

محمد صلاح يُسجّل مُجددًا.. ويحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز

سجّل النجم المصري محمد صلاح، هدفاً قاد من خلاله ليفربول إلى هزيمة مانشستر سيتي، في مواجهة الفريقين على أرضية ملعب "آنفيلد"، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.