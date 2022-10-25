من تصريحات وزير الطاقة السعودي على توتر العلاقات مع أمريكا، ووفاة المحامي المصري فريد الديب، ومقتل 6 فلسطينيين إثر عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، مرورًا برد البيت الأبيض على تقرير "سخرية محمد بن سلمان من بايدن وهفواته"، وصولا إلى تكليف الملك تشارلز لريشي سوناك بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وزير الطاقة السعودي عن توتر العلاقات مع أمريكا بسبب قرار أوبك بلس: قررنا أن نكون "ناضجين"

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن بلاده قررت أن تتعامل بـ"نضج" تجاه توتر العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، بعد الخلاف حول قرار مجموعة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.



وفاة المحامي المصري فريد الديب.. وعلاء مبارك: لا ننسى وقفته معنا في وقت انسحب فيه الآخرون

توفي المحامي المصري الشهير فريد الديب، الثلاثاء، عن عمر 79 عامًا إثر صراع مع مرض سرطان الدم، بحسب ما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية عن ابنته حنان.



مقتل 6 فلسطينيين إثر عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

قُتل 5 فلسطينيين في مدينة نابلس القديمة بالضفة الغربية في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية، فجر الثلاثاء، فيما قُتل شخص سادس في بلدة النبي صالح شمال رام الله برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عندما خرج متظاهرون فلسطينيون إلى الشوارع ردا على العملية العسكرية في نابلس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أيضا إن 21 فلسطينيا أصيبوا بجروح، 4 منهم في حالة خطيرة.



كيف ردّ البيت الأبيض على تقرير "سخرية محمد بن سلمان من بايدن وهفواته"؟

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التصريحات التي نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر بالحكومة السعودية حول أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسخر من الرئيس جو بايدن في جلساته الخاصة بأنها "تصريحات سخيفة".



الملك تشارلز يستقبل ريشي سوناك ويكلفه بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة

عين ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، رسميا ريشي سوناك رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة، بعد استقالة ليز تراس، لتصبح ثاني حكومة في عهده، ويصبح سوناك أول رئيس وزراء يكلفه الملك بتشكيل حكومة.