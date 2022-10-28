من الهجوم على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو وضرب زوجها بمطرقة، إلى وزارة الخارجية القطرية للسفير الألماني احتجاجًا على تصريحات وزيرة داخلية بلاده بشأن استضافة قطر لكأس العالم 2022... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من الشرق الأوسط والعالم.
أعلن شركة "المملكة القابضة" السعودية والمكتب الخاص لرئيس الشركة الأمير الوليد بن طلال، الجمعة، عن تحويل حصتهما في أسهم شركة "تويتر" إلى شركة "تويتر" الخاصة الجديدة بعد استحواذ إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" على تويتر.
حدّت الإجراءات الوقائية الخاصة بـ"كوفيد-19"، من انتشار الفيروسات الأخرى. ومع عودة الناس إلى المدرسة ومكاتب العمل ونزع أقنعتهم، عادت تلك الفيروسات، ضمنًا الفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا، للانتشار بزخم كبير.