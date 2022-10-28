من الهجوم على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو وضرب زوجها بمطرقة، إلى وزارة الخارجية القطرية للسفير الألماني احتجاجًا على تصريحات وزيرة داخلية بلاده بشأن استضافة قطر لكأس العالم 2022... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من الشرق الأوسط والعالم.

مصادر تكشف لـCNN تفاصيل الاعتداء على منزل نانسي بيلوسي وضرب زوجها بمطرقة

كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، تفاصيل الهجوم على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو والاعتداء على زوجها بول بيلوسي الذي تم نقله إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج.

قطر تحتج رسميًا على تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية حول استضافة كأس العالم

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، عن استدعاء السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، على تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حول استضافة قطر لكأس العالم 2022.

الوليد بن طلال يلحق بإيلون ماسك في شركة تويتر الخاصة الجديدة

أعلن شركة "المملكة القابضة" السعودية والمكتب الخاص لرئيس الشركة الأمير الوليد بن طلال، الجمعة، عن تحويل حصتهما في أسهم شركة "تويتر" إلى شركة "تويتر" الخاصة الجديدة بعد استحواذ إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" على تويتر.

الفيروس المخلوي التنفسي يتفشّى.. وخبراء يردّون السبب إلى "فجوة مناعية"

حدّت الإجراءات الوقائية الخاصة بـ"كوفيد-19"، من انتشار الفيروسات الأخرى. ومع عودة الناس إلى المدرسة ومكاتب العمل ونزع أقنعتهم، عادت تلك الفيروسات، ضمنًا الفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا، للانتشار بزخم كبير.

فقدت أنفها وسط صراخ الركاب.. كاميرا ترصد ما حدث لطائرة ركاب في الجو

في لحظات مخيفة رصدتها كاميرا، اضطرت طائرة ركاب للهبوط بشكل اضطراري بعد تعرضها لأضرار بالغة بسبب سوء الأحوال الجوية أثناء تحليقها من مدينة سانتياغو في تشيلي إلى مدينة أسونسيون في باراغواي.