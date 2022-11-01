من رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قادة القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، وتصريح نتنياهو عن رفض التحالف مع أحزاب إسرائيلية وصفهم بـ"الإخوان المسلمين"، إلى توقيع الإمارات وأمريكا اتفاقية "شراكة استراتيجية" بـ100 مليار دولار للاستثمار في الطاقة النظيفة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الدول العربية المشاركين في القمة التي تستضيفها الجزائر، وأبدى استعداد موسكو لتعزيز العلاقات مع جامعة الدول العربية وجميع أعضائها.