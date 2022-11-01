من رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قادة القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، وتصريح نتنياهو عن رفض التحالف مع أحزاب إسرائيلية وصفهم بـ"الإخوان المسلمين"، إلى توقيع الإمارات وأمريكا اتفاقية "شراكة استراتيجية" بـ100 مليار دولار للاستثمار في الطاقة النظيفة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

بوتين يوجه رسالة لقادة القمة العربية عن تشكيل "نظام دولي متعدد الأقطاب" و"التعاون الأمني"

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الدول العربية المشاركين في القمة التي تستضيفها الجزائر، وأبدى استعداد موسكو لتعزيز العلاقات مع جامعة الدول العربية وجميع أعضائها.



نتنياهو لـCNN: لا نريد "الإخوان المسلمين" في الحكومة الإسرائيلية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، بأنه لا يريد "الإخوان المسلمين" في الحكومة الإسرائيلية، على حد تعبيره، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه للعودة لرئاسة الحكومة مجددا.



الإمارات وأمريكا توقعان "شراكة استراتيجية" بـ100 مليار دولار للاستثمار في الطاقة النظيفة

وقّعت الإمارات شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في إنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).



مدرب إنجلترا يعلق لـCNN على كأس العالم في قطر وحقوق العمّال.. ماذا قال؟

قال غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، إنه التقى "بالعديد من العمال" في قطر في" عدة زيارات له إلى هناك، مؤكدًا أنهم "متحدون بالتأكيد على شيء واحد، وهو أنهم يريدون أن تقام البطولة" في الدولة الخليجية.



لم يقم السياح باجتياحها بعد.. إليك روائع التنزه لمسافات طويلة عبر طبيعة أذربيجان

في قلب شمال شرق أذربيجان، تتشبث مجموعة من المساكن الحجريّة التي يعود تاريخها إلى قرون عدة على قمة تل مُحاطة ببعض أعلى الجبال في البلاد.