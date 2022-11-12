من رد مستشار الأمن القومي الأمريكي على سؤال حول إذا ما كان الرئيس بايدن سيلتقي الأمير محمد بن سلمان بقمة الـ20، وشقيقة علاء عبدالفتاح تعلن طلب عفو رئاسي عنه، وسكان المناطق المجاورة لخيرسون يتحدثون لـCNN عن آمالهم ومخاوفهم بعد تحريرها، مرورًا بشركة تصنع وقودًا من العدم يمكنه تشغيل الطائرات، وصولا إلى الاحتفاء بمستوى فيل فودين رغم خسارة مانشستر سيتي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على سؤال ما إن كان الأخير سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة الـ20.

أعلنت منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح الناشط السياسي المصري الحاصل على الجنسية البريطانية، يوم الجمعة، أنها تقدمت بطلب للحصول على عفو رئاسي عنه، فيما قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تلقت الطلب.

لحظات الاحتفال لكل من نجوا من الحكم القمعي الروسي في خيرسون، يوم ليس كغيره، حيث أن قوات بوتين تختفي عبر النهر. قام الروس بتفجير جسور جنوبًا نحو خيرسون قبل يومين فقط، في محاولة لإبطاء تقدم الأوكرانيين، ويبدو أن هذا التكتيك لا يعمل.

تقوم شركة "Air Company" بمهمة وهي المساعدة في خفض انبعاثات الكربون العالمية لصناعة الطيران باستخدام وقود الطائرات المحايد للكربون المصنوع من ثاني أكسيد الكربون الموجود بالفعل في غلافنا الجوي.

أشاد مغردون في موقع "تويتر" باللاعب فيل فودين، بعد بروز مستواه العالي خلال مواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد، على أرض استاد الاتحاد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.