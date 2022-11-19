من تعليق البيت الأبيض على تغريدة خديجة جنكيز بعد "حصانة" محمد بن سلمان، وأول ظهور لابنة زعيم كوريا الشمالية خلال إطلاق صاروخ باليستي، وروسيا ترفع عدد حاملات الصواريخ بالبحر الأسود، ورئيس فيفا يصف انتقاد معاملة للعمال المهاجرين بـ"النفاق"، وصولا إلى وصف إعلامي بريطاني صوت الآذان بفيديو تدريبات منتخب إنجلترا في قطر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، على سؤال حول تغريدة نشرتها الباحثة التركية، خديجة جنكيز (كانت خطيبة خاشقجي عند مقتله بقنصلية بلاده 2018) وقالت فيها إن "جمال قتل مجددا اليوم" وذلك بعد طلب الإدارة الأمريكية الحصانة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في القضية التي رفعتها ضده بأمريكا.

يظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مع زوجته ولأول مرة مع ابنته التي يعتقد أنها تبلغ من العمر حوالي 9 سنوات، أثناء تجوالهم بالقرب من صاروخ ICBM العملاق الذي تم إطلاقه يوم الجمعة. حيث تم إطلاق الصاروخ لأكثر من 3700 ميل أو 6000 كيلومتر في الفضاء، قبل أن يسقط في المياه بالقرب من اليابان.

يناقش الميجور جنرال المتقاعد جيمس "سبايدر" ماركس، زيادة روسيا لحاملات صواريخ كروز بالبحر الأسود، وماذا يعني ذلك بالنسبة لحرب بوتين في أوكرانيا.

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو إن "الجميع مرحب بهم" يوم السبت خلال مؤتمر صحفي عشية مونديال قطر 2022، واصفا الانتقادات الأوروبية حول وضع العمال المهاجرين بـ"النفاق".

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره الإعلامي البريطاني، هينري وينتر لتدريبات منتخب بلاده وسماع صوت الأذان رادا على استفسار حول ما إن كان يجب وقف التدريبات احتراما للأذان.