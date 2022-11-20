من حفل الافتتاح "التاريخي" لبطولة كأس العالم في قطر، وأول مصافحة بين السيسي وأردوغان على هامش المونديال، وعشرات القتلى جراء عملية جوية تركية في شمال سوريا والعراق، ورد روسيا على فيديو متداول لـ10 من جنودها مقيدين قبل "قتلهم" بأوكرانيا، وصولا إلى الضجة بعد عودة حساب ترامب بتويتر إثر استطلاع نشره إيلون ماسك... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

خطف حفل افتتاح مونديال قطر 2022، والّذي أقيم في استاد البيت في مدينة الخور، أنظار العالم مساء السبت، إذ وصفه مغردون بـ"التاريخي"

تصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، مساء الأحد.

قٌتل عسكريون سوريون في ضربات جوية تركية شمال البلاد، الأحد، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 31 شخصًا على الأقل، قائلا إن "الحصيلة مرشحة للارتفاع".

اتهمت روسيا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب ، وتقول موسكو إن مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت تظهر قتل جنود روس بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية.

أعلن إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة "تويتر"، أن حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب سيعود، وذلك بعد استطلاع أجراه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.