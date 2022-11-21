من انتفاضة المدن الكردية الإيرانية دعمًا لمهاباد، وتعليق أردوغان على مصافحته مع السيسي، وكوريا الشمالية توبخ الأمين العام للأمم المتحدة، وردود الفعل على حظر الفيفا شارة "حب واحد"، وصولا إلى رفض لاعبي المنتخب الإيراني ترديد النشيد الوطني قبيل مواجهة إنجلترا في كأس العالم... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

المدن الكردية الإيرانية تنتفض دعما لمهاباد.. ومخاوف من تزايد القمع الدموي

ارتفع عدد القتلى في المناطق ذات الأغلبية الكردية شمال غرب إيران منذ يوم الثلاثاء الماضي، إلى 36 شخصًا على الأقل، بينهم فتيان يبلغان من العمر 16 عاما قُتلا، الأحد، بحسب ما ذكرته منظمة هينغاو لحقوق الإنسان لشبكة CNN.

أردوغان:مصافحتي مع السيسي خطوة أولى.. وهذا مطلبنا الوحيد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن "مطلبنا الوحيد" من مصر، لتطبيع العلاقات، أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".

كوريا الشمالية توبخ الأمين العام للأمم المتحدة.. وتتهمه بالانحياز لأمريكا

وبخت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو غوتيرش، لوقوفه بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، في إدانتها الأخيرة لإطلاق بيونغ يانغ، تجربة صاروخية باليستية عابرة للقارات.

العفو الدولية تدين "فشل فيفا" بسبب شارة "حب واحد".. وقطر تعلق

أدانت منظمة العفو الدولية، الاثنين، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمنعه قادة الفرق الأوروبية المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، من ارتداء شارات "حب واحد".

كأس العالم.. لاعبو المنتخب الإيراني يرفضون غناء النشيد الوطني

لم يردد لاعبو المنتخب الإيراني النشيد الوطني للبلاد قبيل مباراتهم مع المنتخب الإنجليزي، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم في قطر.