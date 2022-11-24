توب 5: تبادل 100 أسير بين روسيا وأوكرانيا.. وأمطار وسيول في السعودية

من تبادل 100 أسير من أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المملكة العربية السعودية وإعلان الدفاع المدني عن تسجيل حالتي وفاة، إضافة إلى تصديق FDA على أغلى دواء في العالم لعلاج الهيموفيليا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من المنطقة والعالم.
قررت المنتخبات الأوروبية، الّتي تمّ منعها من ارتداء شارات تحمل شعار "حب واحد" في مونديال قطر، عدم الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضية "CAS"، لكنها لا تزال تدرس خياراتها القانونية، وفقاً لما أكده الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الخميس.
كانت الحمم البرتقالية المنبثقة من فتحة بركانية في شبه جزيرة ريكيانيس بأيسلندا، وظلال قمم الجبال المنعكسة على نهر جليدي في إقليم يوكون بكندا من بين الموضوعات الفائزة في الجائزة السنوية الثانية لتصوير المناظر الطبيعية.