توب 5: تبادل 100 أسير بين روسيا وأوكرانيا.. وأمطار وسيول في السعودية

من تبادل 100 أسير من أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المملكة العربية السعودية وإعلان الدفاع المدني عن تسجيل حالتي وفاة، إضافة إلى تصديق FDA على أغلى دواء في العالم لعلاج الهيموفيليا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من المنطقة والعالم.

تبادل 100 من أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. وكييف: سنعيد جميع أسرانا

أجرت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل للأسرى، اليوم الخميس، شملت عودة 100 جندي إلى بلديهما، وقال مسؤولون روس وأوكرانيون، إن كل جانب أعاد 50 جنديا أسيرا بعد مفاوضات بينهما.

أمطار وسيول في السعودية.. والدفاع المدني يعلن تسجيل حالتي وفاة

شهدت المملكة العربية السعودية، الخميس، هطول أمطار غزيرة وسيول في بعض المناطق، فيما أعلن الدفاع المدني السعودي عن تسجيل حالتي وفاة في حصيلة أولية.

7 منتخبات أوروبية تدرس الخيارات القانونية بعد منع شارة "حب واحد" في مونديال قطر

قررت المنتخبات الأوروبية، الّتي تمّ منعها من ارتداء شارات تحمل شعار "حب واحد" في مونديال قطر، عدم الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضية "CAS"، لكنها لا تزال تدرس خياراتها القانونية، وفقاً لما أكده الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الخميس.

الغذاء والدواء تصدّق على أغلى دواء في العالم لعلاج الهيموفيليا.. كم تبلغ كلفته؟

صدّقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الثلاثاء، على عقار Hemgenix الجديد لعلاج الهيموفيليا. وحدّدت الشركة المصنّعة CSL Behring السعر بـ3.5 مليون دولار لكل علاج، ما يجعله أغلى دواء في العالم.

الكشف عن "صورة العام" بمسابقة تصوير المناظر الطبيعية..كيف تبدو؟

كانت الحمم البرتقالية المنبثقة من فتحة بركانية في شبه جزيرة ريكيانيس بأيسلندا، وظلال قمم الجبال المنعكسة على نهر جليدي في إقليم يوكون بكندا من بين الموضوعات الفائزة في الجائزة السنوية الثانية لتصوير المناظر الطبيعية.