توب 5: احتجاجات غير مسبوقة بالصين.. واعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

من اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني بعد دعوتها إلى مقاطعة عالمية لـ"النظام الدموي"، وسقوط طائرة مصرية مقاتلة خلال طلعة تدريبية، واحتجاجات غير مسبوقة في الصين تطالب بالحرية وتنحي شي جين بينغ، وصولا إلى تعزيز منتخب المغرب حظوظ تأهله للدور الثاني لكأس العالم بعد فوزه على بلجيكا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

دعت فريدة مراد خاني، ابنة شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي، الحكومات الأجنبية إلى قطع جميع علاقاتها مع الحكومة الإيرانية، وذلك في بيان مصور شاركه شقيقها محمود مراد خاني.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة خلال تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية.

اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء الصين، السبت، شاملة الجامعات وفي شنغهاي حيث هتف المئات "تنحى شي جين بينغ، تنحى الحزب الشيوعي"، في عرض غير مسبوق لتحدي سياسات البلاد الصارمة والمكلفة بشكل متصاعد ضد وباء كورونا.

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم السبت إن بلاده تهدف إلى امتلاك "أقوى قوة نووية في العالم" حيث قام بترقية العشرات من الأفراد العسكريين المشاركين في الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي جديد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية KCNA، الأحد.

تفوّق المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، في لقائهما على استاد الثمامة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.