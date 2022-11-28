من ضبط شبكة دولية تتحكم في ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا وتضم أهدافًا "شديدة الأهمية" في دبي، وهبوط أسواق المال الصينية وسط احتجاجات غير مسبوقة، وإيران تطالب الفيفا بـ"إجراءات جادة" ضد أمريكا بسبب "تشويه العلم"، وانهيارات طينية تدفن منازل وسيارات في جزيرة إيطالية، وصولا إلى تصريحات قائد إنجاز ألمانيا في مونديال 90 لـ CNN عن حظوظ المنتخبات العربية وغياب محمد صلاح... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ضبط شبكة دولية تتحكم في ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.. وتضم أهدافًا "شديدة الأهمية" في دبي

أسفرت جهود دولية مشتركة عن ضبط 49 مطلوبًا في جرائم غسيل أموال والاتجار في المخدرات العابرة للحدود، بينهم 6 أهداف أو متهمين "شديدي الأهمية" في دبي، حسب بيان للشرطة الأوروبية (أيروبول).

هبوط أسواق المال الصينية وسط احتجاجات غير مسبوقة.. والاقتصاد "في لعبة شد الحبل"

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الصين وعملتها، يوم الاثنين على هبوط حاد، حيث أدت الاحتجاجات واسعة النطاق ضد قيود كورونا الصارمة في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى تزايد مخاوف المستثمرين.

قبل مواجهة الثلاثاء.. إيران تطالب الفيفا بـ"إجراءات جادة" ضد أمريكا بسبب "تشويه العلم"

دعت وسائل إعلام حكومية إيرانية، إلى طرد منتخب أمريكا من نهائيات كأس العالم بقطر 2022، بعد أن غير اتحاد كرة القدم الأمريكي، علم إيران، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، لإظهار الدعم للمتظاهرين في إيران.

شاهد كيف دفن شلال من الطين والصخور المنازل والسيارات في جزيرة إيطالية

أظهرت مقاطع فيديو صادمة اجتياح شلال من الطين والصخور بلدة صغيرة في جزيرة إسكيا قبالة سواحل إيطاليا. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تشكل الشلال الطيني الذي ضرب الجزيرة الإيطالية التي تعد مقصدًا سياحيًا شهيرًا.

قائد إنجاز ألمانيا في مونديال 90 يتحدّث لـ CNN عن حظوظ المنتخبات العربية وغياب محمد صلاح

يُعد أندرياس بريمه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب ألمانيا خلال تسعينات القرن الماضي، قاد الفريق إلى تحقيق لقب كأس العالم عام 1990 على حساب الأرجنتين، بعد أن سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 85