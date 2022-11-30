من إعلان داعش مقتل زعيمه، وحالة الجدل حول تقرير صحيفة الغارديان عن محمد بن سلمان ومحمد بن نايف، وأمريكا توافق على بيع قطر نظام مضاد للطائرات بدون طيار بمليار دولار، ومصر تخفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي، وصولا إلى تخفيف قيود كورونا في الصين بعد احتجاجات غير مسبوقة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أصدرت مؤسسة "الفرقان"، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش، رسالة صوتية للمتحدث باسم المجموعة الجهادية، أعلن خلالها مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي، الذي تم اختياره لقيادة التنظيم في مارس/ أذار الماضي.

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على مزاعم نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية بمقال حول وصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد في المملكة.

وافقت الإدارة الأمريكية على بيع نظام مضاد للطائرات بدون طيار بقيمة مليار دولار إلى قطر.

حققت مصر نموا اقتصاديا بلغ 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، وخفضت الحكومة من توقعات نمو الاقتصاد إلى 5% في العام المالي الحالي بدلا من 5.5% مستهدفة، بحسب بيانات رسمية.

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعات ومدن صينية، بما فيها العاصمة بكين، عزمها تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي اندلعت بسببها احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد في الأيام الأخيرة.