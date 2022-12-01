من رفض الولايات المتحدة عزم تركيا شن عملية عسكرية جديدة في سوريا، والبرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الثاني، إسبانيا تعزز إجراءات الأمن بعد العثور على سلسلة من الطرود المفخخة، وأمريكا تدرس توسيع تدريب قوات أوكرانيا بشكل كبير، وصولا إلى تأهل المغرب إلى الدور الثاني لكأس العالم بعد الفوز على كندا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، نظيره التركي خلوصي آكار بأن "الولايات المتحدة تعارض شن أنقرة عملية عسكرية جديدة في سوريا، وأنها تشعر بالقلق من الضربات الجوية التركية التي تهدد الأفراد الأمريكيين في المنطقة".
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية إجراء توسيع كبير في التدريب الذي يقدمه الجيش الأمريكي للقوات الأوكرانية، بما في ذلك تدريب ما يصل إلى 2500 جندي أوكراني شهريًا بقاعدة أمريكية في ألمانيا، وفقًا لما ذكره العديد من المسؤولين الأمريكيين.