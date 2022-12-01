من رفض الولايات المتحدة عزم تركيا شن عملية عسكرية جديدة في سوريا، والبرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الثاني، إسبانيا تعزز إجراءات الأمن بعد العثور على سلسلة من الطرود المفخخة، وأمريكا تدرس توسيع تدريب قوات أوكرانيا بشكل كبير، وصولا إلى تأهل المغرب إلى الدور الثاني لكأس العالم بعد الفوز على كندا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أمريكا تبلغ تركيا بمعارضتها لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا

أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، نظيره التركي خلوصي آكار بأن "الولايات المتحدة تعارض شن أنقرة عملية عسكرية جديدة في سوريا، وأنها تشعر بالقلق من الضربات الجوية التركية التي تهدد الأفراد الأمريكيين في المنطقة".

للمرة الثامنة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

للمرة الثامنة على التوالي، فشل مجلس النواب اللبناني، الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس السابق ميشال عون، بسبب انقسامات سياسية متزايدة، تتزامن مع انهيار اقتصادي متسارع

إسبانيا تعزز إجراءات الأمن بعد العثور على سلسلة من الطرود المفخخة إحداها أُرسل لرئيس الوزراء

أعلنت إسبانيا، الخميس، تعزيزها الإجراءات الأمنية بعد اكتشاف سلسلة من الطرود المفخخة في البلاد، بما في ذلك طرد تم إرساله إلى رئيس الوزراء الإسباني، الأسبوع الماضي.

أولا على CNN.. مسؤولون: أمريكا تدرس توسيع تدريب قوات أوكرانيا بشكل كبير

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية إجراء توسيع كبير في التدريب الذي يقدمه الجيش الأمريكي للقوات الأوكرانية، بما في ذلك تدريب ما يصل إلى 2500 جندي أوكراني شهريًا بقاعدة أمريكية في ألمانيا، وفقًا لما ذكره العديد من المسؤولين الأمريكيين.

بعد الفوز على كندا.. المغرب يعتلي الصدارة ويضرب موعدًا مع ثاني المجموعة الخامسة

فاز المنتخب المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة على أرض استاد الثمامة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.