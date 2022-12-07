من زيارة رئيس الصين إلى السعودية والرسالة من ورائها إلى الولايات المتحدة، واعتقالات في ألمانيا للاشتباه "بتآمرهم للإطاحة بالحكومة"، وصندوق النقد يناقش طلب مصر الحصول على قرض بـ3 مليارات دولار، مرورًا بكشف هوية الفتاة صاحبة الصوت الشهير على "تيك توك"، وصولا إلى فيديو ردّ فعل ملك المغرب بعد الفوز على إسبانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تحليل: رئيس الصين في السعودية.. رسالة إلى الولايات المتحدة من حلفائها الخليجيين

عندما يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى العاصمة السعودية، الرياض في الساعات المقبلة، من المتوقع أن يستقبله القادة السعوديون بأبهة وأجواء مخصصة عادة للحليف الاستراتيجي الأهم للمملكة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

للاشتباه "بتآمرهم للإطاحة بالحكومة".. ألمانيا تعتقل 25 شخصا

قال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني إن الأمن اعتقل، الأربعاء، 22 شخصا مشتبها بهم و3 أشخاص من أنصار منظمة إرهابية يمينية متطرفة لتخطيطهم للإطاحة بالحكومة.

صندوق النقد يناقش طلب مصر الحصول على قرض بـ3 مليارات دولار.. وخبراء يتوقعون الموافقة

ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 16 ديسمبر/ كانون الأول، طلب مصر الحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب الموقع الرسمي للصندوق، وسط ترقب محلي للموافقة، والحصول على الشريحة الأولى من التمويل لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي. ويرى خبراء اقتصاد أن الصندوق سيوافق على تمويل مصر على نحو يهدىء من أزمة الاحتياطي الأجنبي ولكن لن يؤدي لحلها.

جيسي تكشف عن نفسها أخيرًا.. شاهد الفتاة صاحبة الصوت الشهير على “تيك توك”

خلف الصوت الشهير لميزة "Jessie" الخاصة بتحويل النص إلى كلام مسموع على موقع "تيك توك" هي مذيعة وفنانة تدعى كات كالاهان. وتحدثت كالاهان عن تجربتها ورأيها في كون صوتها بات مرتبطًا بعدد لا يحصى من مقاطع الفيديو الفيروسية وكيف تختلف "Jessie" عن غيرها من مزايا الذكاء الاصطناعي المخصصة لتحويل النصوص إلى صوت.

فيديو ردّ فعل ملك المغرب بعد الفوز على إسبانيا يثير تفاعلا.. وهذا ما قاله باتصال مع المنتخب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعاهل المغربي، محمد السادس عقب فوز منتخب بلاده على إسبانيا، الثلاثاء، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.