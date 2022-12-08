توب 5: تبادل سجناء بين أمريكا وروسيا.. وارتفاع التضخم في مصر

من إطلاق موسكو سراح الأمريكية بريتني غرينر في صفقة تبادل سجناء تشمل تاجر سلاح روسي و ارتفاع التضخم خلال نوفمبر في مصر ، مرورا بتنفيذ أول عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات في إيران، وصولا إلى توقيع السعودية والصين اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة و كذلك لويس إنريكي يحسم مستقبله مع "الماتادور" ... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

موسكو تطلق سراح الأمريكية بريتني غرينر في صفقة تبادل سجناء تشمل تاجر سلاح روسي

أُطلقت السلطات الروسية، يوم الخميس، سراح نجمة السلة الأمريكية بريتني غرينر من السجن في إطار صفقة تبادل سجناء مع أمريكا تشمل تاجر السلاح الروسي المدان فيكتور بوت، وفقا لما قاله مصدر لشبكة CNN.

مصر.. انخفاض الجنيه يرفع التضخم خلال نوفمبر.. وخبراء يعلقون

أدى قرار البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.5% لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي في المدن 18.7% وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2017.

بتهمة "شن الحرب على الله".. تنفيذ أول عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات في إيران

أعدمت إيران متظاهرا شارك في المظاهرات التي اجتاحت البلاد منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إدانته بإصابة عضو من قوات "الباسيج"، وفقا لما أوردته وكالة "ميزان أون لاين" التابعة للقضاء الإيراني ووكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، الخميس.

السعودية والصين توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.. ومنح الرئيس الصيني شهادة الدكتوراه الفخرية

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، يوم الخميس، الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث وقعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

لويس إنريكي يحسم مستقبله مع "الماتادور".. والاتحاد الإسباني يعلق

استقال لويس إنريكي من منصبه كمدير فني لمنتخب إسبانيا، بعد خروج الفريق من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، عقب الهزيمة من أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح 0/3، في دور الـ16.