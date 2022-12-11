من احتجاز الولايات المتحدة مشتبه به ليبي في بعد 34 عامًا من تفجير لوكيربي، ومقتل قياديين في تنظيم داعش في غارة أمريكية شرقي سوريا، ورد إيران على بيان القمة الخليجية، مرورًا بإعلان الشيخ محمد بن راشد إطلاق الإمارات "المستكشف راشد"، وصولا إلى بتعليق وزير الطاقة السعودي على سقف سعر النفط الروسي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تحتجز الولايات المتحدة حاليًا الليبي أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي، حيث تتهمه بلعب دور في صنع القنبلة التي دمرت رحلة خطوط طيران "بان ام الرحلة رقم 103" في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1988.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة قتلت قياديين في تنظيم داعش في غارة بطائرة مروحية بشرقي سوريا، في وقت مبكر من صباح الأحد.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الأحد، إطلاق بلاده لـ"المستكشف راشد" بهدف الهبوط على سطح القمر.

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ما ورد في البيان الختامي للقمة الخليجية الصينية قائلا إن هذه البيانات "تكرار لسياسة التخويف من إيران (ايرانوفوبيا) الفاشلة".

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن العقوبات المفروضة على موسكو ووضع الاتحاد الأوروبي سقف سعري للنفط الروسي "لم يأت بنتائج واضحة بعد".