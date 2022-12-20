من الاجتماع الإيراني - الأوروبي في الأردن وسط تعثر المفاوضات النووية إلى احتفالات في الأرجنتين بالفوز بكأس العالم بعد عودة ميسي ورفاقه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
في بداية الحرب، عندما حاولت القوات الروسية الاستيلاء على جزيرة الثعبان في البحر الأسود، أجابت القوات الأوكرانية بالرد - سيء السمعة الآن ـ "أيتها السفينة الحربية الروسية، تبًا لك". عاد مراسل CNN، ويل ريبلي، إلى جزيرة الثعبان للتعرف على ما حدث لهذا الموقع المهم استراتيجيًا في الحرب الروسية الأوكرانية.
وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي، إلى مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس، عائدة من قطر الثلاثاء، وسط احتفالات صاخبة في أنحاء البلاد وفي الخارج بالفوز التاريخي.