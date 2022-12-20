من الاجتماع الإيراني - الأوروبي في الأردن وسط تعثر المفاوضات النووية إلى احتفالات في الأرجنتين بالفوز بكأس العالم بعد عودة ميسي ورفاقه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اجتماع إيراني -أوروبي في الأردن وسط تعثر المفاوضات النووية

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى بمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في الأردن.



الجيش الأمريكي يعلن شنه 3 غارات في سوريا.. واعتقال 6 عناصر في تنظيم داعش

شن الجيش الأمريكي 3 غارات بطائرات مروحية في شرقي سوريا خلال اليومين الأخيرين، واعتقل 6 عناصر في تنظيم داعش، منهم مسؤول قيادي بالتنظيم، حسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية ، الثلاثاء.



مصر: مشروع قانون لإنشاء صندوق استثماري لقناة السويس يثير جدلا واسعًا.. والحكومة ترد

أثار مشروع لتعديل قانون هيئة قناة السويس جدلًا حول ما تضمنه من إنشاء صندوق استثماري برأس مال 10 مليارات جنيه (404.9 مليون دولار)، إذ اعترض عليه بعض النواب خلال الجلسة العامة لمناقشته.



طاقم CNN يزور جزيرة الثعبان سيئة السمعة.. إليك ما وجده مراسلنا فيها

في بداية الحرب، عندما حاولت القوات الروسية الاستيلاء على جزيرة الثعبان في البحر الأسود، أجابت القوات الأوكرانية بالرد - سيء السمعة الآن ـ "أيتها السفينة الحربية الروسية، تبًا لك". عاد مراسل CNN، ويل ريبلي، إلى جزيرة الثعبان للتعرف على ما حدث لهذا الموقع المهم استراتيجيًا في الحرب الروسية الأوكرانية.



عطلة رسمية واحتفالات صاخبة في الأرجنتين بفوز المنتخب بكأس العالم بعد عودة ميسي ورفاقه

وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي، إلى مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس، عائدة من قطر الثلاثاء، وسط احتفالات صاخبة في أنحاء البلاد وفي الخارج بالفوز التاريخي.