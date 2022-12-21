من إعلان الولايات المتحدة عزمها تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي باتريوت، وتحقيق في استخدام تكنولوجيا أمريكية في صناعة المسيرات الإيرانية، و"خيبة أمل" بعد منع طالبان الفتيات من التعليم الجامعي، وصولا لإحالة الفنانة المصرية منة شلبي للمحاكمة بتهمة "حيازة مخدرات"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فريق عمل موسع، للتحقيق في كيفية وصول المكونات الأمريكية والغربية، بما في ذلك الإلكترونيات الدقيقة الأمريكية الصنع، إلى الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع، التي تطلقها روسيا بالمئات على أوكرانيا، وفقا لما ذكره العديد من المسؤولين المطلعين على هذه الجهود لشبكة CNN.