من إعلان الولايات المتحدة عزمها تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي باتريوت، وتحقيق في استخدام تكنولوجيا أمريكية في صناعة المسيرات الإيرانية، و"خيبة أمل" بعد منع طالبان الفتيات من التعليم الجامعي، وصولا لإحالة الفنانة المصرية منة شلبي للمحاكمة بتهمة "حيازة مخدرات"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الولايات المتحدة تعلن تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي باتريوت للمرة الأولى

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أتوني بلينكن، عن مساعدة أمنية إضافية بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك النقل الأول لنظام الدفاع الصاروخي باتريوت.



حصري لـCNN.. إدارة بايدن تحقق في استخدام تكنولوجيا أمريكية دقيقة في صناعة المسيرات الإيرانية المستخدمة في أوكرانيا

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فريق عمل موسع، للتحقيق في كيفية وصول المكونات الأمريكية والغربية، بما في ذلك الإلكترونيات الدقيقة الأمريكية الصنع، إلى الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع، التي تطلقها روسيا بالمئات على أوكرانيا، وفقا لما ذكره العديد من المسؤولين المطلعين على هذه الجهود لشبكة CNN.



قطر تعرب عن "خيبة أملها" بعد منع طالبان الفتيات والنساء من دخول الجامعات

أعربت قطر عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة حركة طالبان، يوم الثلاثاء، بتعليق دراسة الفتيات والنساء في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.



مصر.. إحالة الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة "جوهر الحشيش المخدر"

أحالت النيابة العامة في مصر الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة "إحرازها جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".



"أين ميسي؟".. تفاعل على فيديو لاتحاد أمريكا الجنوبية يرد فيه على جملة أطلقها السعوديون

تفاعل مغردون مع فيديو نشره اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) رد فيه على جملة "أين ميسي؟"، وذلك بعد أن حقق منتخب الأرجنتين كأس العالم 2022.