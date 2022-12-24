من احتفالات مدينة بيت لحم الفلسطينية بعيد الميلاد المجيد، وإعلان السعودية عودة إجراءات السفر إلى قطر لما كانت عليه قبل المونديال، مرورا بمباحثات بوتين، مع رؤساء شركات السلاح حول "مشاكل" تزويد الجيش بالأسلحة، وتقرير يتكهن بمن قد يختارهم إيلون ماسك لمهمة قيادة تويتر، وصولا إلى كاميرا ترصد رد فعل حيوان "الموظ" حين سقط قرناه فجأة، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شهدت مدينة بيت لحم، اليوم السبت، بداية احتفالات الكنائس المسيحية، التي تسير وفق التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد، وأظهرت صور وفيديوهات حصلت عليها CNN، حجاجا مسيحيين يدخلون كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، وكشافة تحتفل بعيد ميلاد المسيح في شوارع المدينة.

أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، عودة العمل بإجراءات السفر إلى قطر لما كانت عليه قبل مونديال 2022.

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، في مدينة تولا، التي يطلق عليها "مدينة البنادق"، مع رؤساء شركات تصنيع السلاح لمناقشة "المشاكل" المتعلقة بتزويد الجيش الروسي بالأسلحة، وكيفية تحسين عمليات التسليم وخصائص الأسلحة.

كان ماسك قد نشر استطلاعًا يسأل عما إذا كان يجب أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي، وانتهى الاستطلاع صباح الاثنين بتأييد 57٪ من المشاركين.

وثقت كاميرا مراقبة لمنزل رجل من ألاسكا حادثة نادرة وغريبة بعض الشيء.. فقد التقطت مشهدا مربكًا لحيوان الموظ وهو يهز رأسه وينفض جسده، ولكن ما حدث كانت المفاجأة، فقد سقط قرناه من أعلى رأسه مما أخافه وجعله يقفز من أرضه مبتعدا من أمام فناء المنزل، وقد خلفت الحادثة هدية لعيد الميلاد بشكل غير متوقع لمالك المنزل.