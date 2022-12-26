من إعلان الصين عن قرار بإلغاء الحجر الصحي للمسافرين إليها وقيود كورونا اعتبارًا من 8 يناير، إلى إعراب إيران عن أملها في استئناف المحادثات مع السعودية، ورصد البنك المركزي المصري لممارسات وصفها بأنها "غير مشروعة" وتستهدف سوق النقد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

الصين تقرر إلغاء الحجر الصحي للمسافرين إليها وقيود كورونا اعتبارًا من 8 يناير

أعلنت السلطات الصحية في الصين، الاثنين، أنه تقرر إلغاء متطلبات الحجر الصحي لجميع المسافرين الوافدين من خارج حدودها، وجميع الإجراءات الاحترازية الأخرى، الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك الحجر الصحي للمصابين، اعتبارًا من 8 يناير/ كانون الثاني المقبل.

بعد "حديث ودي" بين وزيري خارجية إيران والسعودية.. طهران: نأمل استئناف المحادثات

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، أن حضور إيران في قمة "بغداد 2" يعد مؤشرا على دور إيران "المهم" في المنطقة، معربا عن الأمل في استئناف المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية.

البنك المركزي المصري يعلن رصد 3 ممارسات "غير مشروعة" تستهدف سوق النقد

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان، الاثنين، عن رصد مجموعة من "الممارسات غير المشروعة" التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، في ظل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية.

سقط بهذه الدولة العربية.. اكتشاف مواد جديدة بنيزك لم يسبق رصدها على الأرض

اكتشف العلماء معدنين لم يسبق لهما مثيل على الأرض من نيزك ضخم موجود في الصومال.

المدير الرياضي للنصر السعودي يعلّق على أنباء التفاوض مع كريستيانو رونالدو

أثار مارسيلو سالازار، المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، المزيد من الجدل حول مفاوضات "العالمي" مع كريستيانو رونالدو، لانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.