من إعلان الصين عن قرار بإلغاء الحجر الصحي للمسافرين إليها وقيود كورونا اعتبارًا من 8 يناير، إلى إعراب إيران عن أملها في استئناف المحادثات مع السعودية، ورصد البنك المركزي المصري لممارسات وصفها بأنها "غير مشروعة" وتستهدف سوق النقد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
أعلنت السلطات الصحية في الصين، الاثنين، أنه تقرر إلغاء متطلبات الحجر الصحي لجميع المسافرين الوافدين من خارج حدودها، وجميع الإجراءات الاحترازية الأخرى، الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك الحجر الصحي للمصابين، اعتبارًا من 8 يناير/ كانون الثاني المقبل.
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، أن حضور إيران في قمة "بغداد 2" يعد مؤشرا على دور إيران "المهم" في المنطقة، معربا عن الأمل في استئناف المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية.