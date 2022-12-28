من حديث العاهل الأردني الملك عبدالله لـ CNN عن مخاوف "الانتفاضة الثالثة" والحكومة الإسرائيلية القادمة، إلى اجتماع وزراء الدفاع وقادة المخابرات السوريين والأتراك والروس في موسكو، وتوجيه دعوة إلى سلطان عُمان لزيارة إيران... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مقابلة مع CNN، من أنه إذا حدثت انتفاضة ثالثة فستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون. وعن الحكومة الإسرائيلية القادمة بقيادة بنيامين نتنياهو والتي يرجح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، أكد العاهل الأردني أن الشعب الإسرائيلي لديه الحق في اختيار من يريد أن يقوده. وقال: "نحن جميعًا على استعداد للمضي قدمًا، وسنعمل مع أي شخص وكل شخص، طالما أنه يمكننا جمع الناس معًا".
تسلم سلطان عمان هيثم بن طارق، الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نقلها وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، تتعلق بأوجه التعاون القائم بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.