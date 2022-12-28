من حديث العاهل الأردني الملك عبدالله لـ CNN عن مخاوف "الانتفاضة الثالثة" والحكومة الإسرائيلية القادمة، إلى اجتماع وزراء الدفاع وقادة المخابرات السوريين والأتراك والروس في موسكو، وتوجيه دعوة إلى سلطان عُمان لزيارة إيران... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

الملك عبدالله يتحدث لـCNN عن مخاوف "الانتفاضة الثالثة" والحكومة الإسرائيلية القادمة

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مقابلة مع CNN، من أنه إذا حدثت انتفاضة ثالثة فستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون. وعن الحكومة الإسرائيلية القادمة بقيادة بنيامين نتنياهو والتي يرجح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، أكد العاهل الأردني أن الشعب الإسرائيلي لديه الحق في اختيار من يريد أن يقوده. وقال: "نحن جميعًا على استعداد للمضي قدمًا، وسنعمل مع أي شخص وكل شخص، طالما أنه يمكننا جمع الناس معًا".

اجتماع وزراء الدفاع وقادة المخابرات السوريين والأتراك والروس في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا أجروا محادثات ثلاثية، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين.

سلطان عُمان يتسلم رسالة من الرئيس الإيراني ودعوة لزيارة طهران

تسلم سلطان عمان هيثم بن طارق، الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نقلها وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، تتعلق بأوجه التعاون القائم بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

في إسطنبول.. كيف يتنقّل سكان المدينة بين ضفّتَيْ القارتين الأوروبية والآسيوية؟

مدينة إسطنبول التركيّة، الوحيدة في العالم التي يَسعُها الإدّعاء أنها تمتد عبر قارّتين. وهكذا سكّانها يتنقّلون بين أوروبا وآسيا.

خياراتك اليومية قد تحميك من الخرف.. إليك 6 نصائح لتعزيز صحة دماغك عام 2023

تجاربك اليومية تؤثّر على صحّة دماغك ورفاهيتك العامة أكثر بكثير ممّا تتخيّله. وشارك الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المحللين الطبيين في CNN، 6 نصائح يمكنك اتباعها لتحسين صحّة دماغك خلال عام 2023.