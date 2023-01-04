من زيارة عبدالله بن زايد إلى سوريا ولقائه بشار الأسد، وتقييم استخباراتي أوكراني يؤكد وجود مكونات أمريكية في طائرات إيرانية بدون طيار، مرورًا بلحظة قصف أوكرانيا مستودع ذخيرة قُتل فيه مئات الجنود الروس، وطلب إماراتي – صيني لاجتماع مجلس الأمن بعد دخول بن غفير مجمع الأقصى، وصولا إلى انتقادات لأبو تريكة بعد تصريح عن "خطأ" انضمام رونالدو للنصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عبدالله بن زايد يزور دمشق.. ويؤكد دعم الإمارات وحدة سوريا في لقائه بشار الأسد

التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الرئيس السوري بشار الأسد خلال "زيارة عمل" إلى دمشق، الأربعاء.

حصريًا لـCNN: تقييم استخباراتي أوكراني يؤكد وجود مكونات أمريكية في طائرات إيرانية بدون طيار

عُثر على أجزاء ومكونات صنعتها أكثر من اثنتي عشرة شركة أمريكية وغربية، في طائرة إيرانية بدون طيار، أُسقطت في أوكرانيا الخريف الماضي، وفقا لتقييم استخباراتي أوكراني، حصلت عليه شبكة CNN حصريًا.

فيديو منسوب للحظة قصف أوكرانيا مستودع ذخيرة قُتل فيه مئات الجنود الروس

نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو قال إنه يُظهر تدمير مستودع ذخيرة روسي في سفاتوف، وهي مركز استراتيجي في منطقة لوغانسك الشرقية، التي تحتلها روسيا.

الإمارات والصين تطالبان بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد دخول بن غفير مجمع الأقصى

طلبت الإمارات العربية المتحدة والصين عقد اجتماع "عاجل" لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لمناقشة "التطورات المتعلقة بالمسجد الأقصى"، حسبما ذكرت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة عبر موقع تويتر، الأربعاء.

السعودية.. هجوم وانتقادات لأبو تريكة بعد تصريح عن "خطأ" رونالدو بالانضمام للنصر وسط تفاعل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات المحلل الرياضي ونجم المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة عما وصفه بـ"خطأ" انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.