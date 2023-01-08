من أول تعليق كويتي رسمي بعد ضجة فيديو "اعتداء" على طلاب كويتيين في مصر، واعتقال إيراني للاشتباه بتخطيطه لهجوم إرهابي، وتفاعل مع لقطات تبادل لاعبين يمنيين "واقي الساق"، وصولا إلى خطط شركة ناشئة في أبوظبي لإرسال بذور الكينوا إلى الفضاء... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
علّق الاتحاد اليمني لكرة القدم على لقطة مصورة قد أثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت تبادل لاعبي المنتخب الوطني "واقي الساق"، خلال مواجهة اليمن والسعودية في الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي.
في حادثة صادمة وقعت أمام أحد المطاعم في منطقة "فيفث أفنيو" في مدينة نابولي بولاية فلوريدا الأمريكية، قام رجل مخمور بإلقاء زجاجة بيرة على طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها 5 أشهر أمام أعين والدتها، وتقول الأم إن شاهدت الموظفين وهم يرافقون الرجل خارج مطعم "فيرجيناس" قبل أن يقوم بفعلته.