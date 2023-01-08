من أول تعليق كويتي رسمي بعد ضجة فيديو "اعتداء" على طلاب كويتيين في مصر، واعتقال إيراني للاشتباه بتخطيطه لهجوم إرهابي، وتفاعل مع لقطات تبادل لاعبين يمنيين "واقي الساق"، وصولا إلى خطط شركة ناشئة في أبوظبي لإرسال بذور الكينوا إلى الفضاء... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أول تعليق كويتي رسمي بعد ضجة فيديو "اعتداء" على طلاب كويتيين في مصر

علقت السفارة الكويتية في القاهرة على ما يتم تداوله من مقاطع فيديو وما تم تناقله بأنه "اعتداء" على طلاب كويتيين في مدينة الإسكندرية موضحة أن ما حصل هو مشاجرة بين مجموعة من طلابها.

الشرطة الألمانية: احتجاز إيراني للاشتباه بتخطيطه لهجوم إرهابي

قالت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن مواطنًا إيرانيًا يبلغ من العمر 32 عامًا احتُجز في غرب ألمانيا للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي.

خليجي 25: تبادل لاعبين يمنيين "واقي الساق" يثير جدلاً.. والاتحاد اليمني يعلّق

علّق الاتحاد اليمني لكرة القدم على لقطة مصورة قد أثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت تبادل لاعبي المنتخب الوطني "واقي الساق"، خلال مواجهة اليمن والسعودية في الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي.

شركة ناشئة في أبوظبي تخطط لإرسال بذور الكينوا إلى الفضاء.. لماذا؟

من خلال زراعة البذور في الفضاء، تأمل شركة "StarLab Oasis" في أبوظبي بتطوير العديد من الأنواع النباتيّة الجديدة التي يمكنها تحمّل البيئات القاسية على الكرة الأرضيّة نظرًا لأزمة المناخ.

رجل مخمور يلقي زجاجة بيرة على رضيعة عمرها 5 أشهر.. شاهد رد فعل والدتها

في حادثة صادمة وقعت أمام أحد المطاعم في منطقة "فيفث أفنيو" في مدينة نابولي بولاية فلوريدا الأمريكية، قام رجل مخمور بإلقاء زجاجة بيرة على طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها 5 أشهر أمام أعين والدتها، وتقول الأم إن شاهدت الموظفين وهم يرافقون الرجل خارج مطعم "فيرجيناس" قبل أن يقوم بفعلته.