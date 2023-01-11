من استدعاء إيران سفير العراق احتجاجًا على مصطلح "الخليج العربي"، وهبوط قياسي للجنيه المصري أمام الدولار، واشتداد القتال وسط محاولة مقاتلي فاغنر السيطرة على سوليدار الأوكرانية، مرورًا بهجوم في محطة قطار في باريس، وصولا إلى استئناف الرحلات الجوية في أمريكا بعد عطل فني.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إيران تستدعي سفير العراق احتجاجًا على مصطلح "الخليج العربي"

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، السفير العراقي في طهران، للاحتجاج على استخدام العراق مصطلح "الخليج العربي"، بدلا من "الخليج الفارسي" الذي تتبناه إيران.

إحدى أعنف معارك حرب أوكرانيا.. لماذا يحاول مقاتلو فاغنر السيطرة على "سوليدار"؟

تركز القوات الروسية اهتمامها على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا، التي تعتبر مهمة من الناحية الاستراتيجية للاستيلاء في نهاية المطاف على باخموت بعيدًا عن محيط المدينة من الشمال، وتعطيل خطوط الاتصال الأوكرانية.

خلال دقيقة واحدة.. إصابة ستة أشخاص جراء هجوم في محطة قطار في باريس

أصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص في هجوم بمحطة قطارات "غار دو نورد" في باريس، وحسبما قال مسؤولون يعتبر أحدهم في حالة حرجة. كان شخص قد بدأ بمهاجمة الناس باستخدام سلاح صنعه بنفسه، وتم القبض عليه بعد دقيقة من قِبل ضباط الشرطة خارج الخدمة وشرطة الحدود، وفقًا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

استئناف جميع الرحلات بأمريكا بعد عطل أدى لفوضى بالحركة الجوية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة رفع قرارها بوقف جميع الرحلات الداخلية، بعد توقفها نتيجة عطل تقني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالي (FAA)، الذي يزود الطيارين بالإشعارات التي يحتاجون لقراءتها قبل الطيران.

الجنيه يواصل رحلة الهبوط أمام الدولار.. ويسجل مستوى قياسيًا بعد اتفاق صندوق النقد

انخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 7.7% خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتسجل العملة الخضراء 29.63 جنيه للشراء، و29.76 جنيه للبيع بالبنك المركزي - ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا - وليواصل الجنيه رحلة الهبوط أمام الدولار بأكثر من 100% منذ قرار تخفيض قيمة الجنيه في مارس/ آذار الماضي. وأرجع خبراء أسباب التراجع إلى تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن بشكل دائم استجابةً لمتطلبات صندوق النقد الدولي.