توب 5: وثائق سرية في منزل بايدن.. وأول تعليق للأسد عن اللقاءات مع تركيا

من العثور على مجموعة أخرى من الوثائق السرية في منزل بايدن بديلاوير، إلى أول تعليق من الأسد عن اللقاءات السورية-التركية، وتحقيق مذكرات الأمير هاري مبيعات قياسية في أول يوم من طرحها... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

أكد البيت الأبيض، في بيان، الخميس، أن مساعدي الرئيس جو بايدن عثروا على وثائق مصنفة سرية في موقعين داخل منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، في أول تعليق عن اللقاءات السورية-التركية، على أهمية "إنهاء الاحتلال" و"وقف دعم الإرهاب"، في إشارة إلى التواجد العسكري التركي في سوريا وكذلك الدعم التركي للمعارضة السورية.

وصف المؤرخون تونس بأنها "سلة خبز الإمبراطورية الرومانية"، لكن الجفاف الذي دام لثلاث سنوات يهدد الحصاد الحيوي لاقتصاد البلاد. تسببت أزمة المناخ في ارتفاع شديد للحرارة في البحر الأبيض المتوسط خلال أشهر الصيف، وكان موسم الأمطار في الخريف والشتاء جافًا بشكل غير اعتيادي.

سجل الأمير هاري رقما قياسيا في مبيعات مذكراته "البديل" (spare)، بعد أن باعت الطبعة الإنجليزية منها، أكثر من 1.4 مليون نسخة في أول يوم من نشرها، وشملت مختلف صور المذكرات، الورقية والصوتية والإلكترونية في أمريكا وكندا والمملكة المتحدة.

أصدر المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية تقريرًا تحت عنوان "سكان العالم" الذي يقدم صورة شاملة عن الوضع السكاني في جميع أنحاء العالم. وصل عدد سكان العالم ما يقرب من 8 مليارات في عام 2022.