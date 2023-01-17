من احتجاج الأردن على “اعتراض طريق” سفيره لدى دخول الحرم القدسي، وهولندا تعتقل سوريًا يشتبه في توليه دورًا قياديًا في داعش وجبهة النصرة، وبريطانيا تتعهد بمحاسبة إيران على إعدام رضا أكبري، وصولا إلى تحليل لموسم ليفربول المخيب للآمال... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الأردن يحتج رسميًا على “اعتراض طريق” سفيره لدى دخول الحرم القدسي.. وإسرائيل ترد

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، عن استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية على "اعتراض طريق" السفير الأردني لدى إسرائيل أثناء دخوله إلى الحرم القدسي، بحسب بيان الخارجية الأردنية.



الشرطة الهولندية تعتقل سوريًا يشتبه في توليه دورًا قياديًا بتنظيمي داعش وجبهة النصرة

قالت النيابة العامة الهولندية، في بيان، إن الشرطة الهولندية اعتقلت، الثلاثاء، رجلا سوريًا عمره 37 عامًا، يشتبه في أنه كان قائدًا للأمن بتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا.



بريطانيا: النظام الإيراني مهووس بقمع شعبه.. وسيحاسب على إعدام رضا أكبري

حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، يوم الاثنين، إيران من أنها "ستحاسب" على إعدام المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري.



شاهد لحظة تلقي جنود أوكرانيين أوامر بفتح النار على قوات روسية

تحدث مذيع CNN، بن ويديمان، مع سكان مدينة باخموت في أوكرانيا، عن الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، مثل نقص المياه الجارية والكهرباء، وسط القصف الروسي المستمر.



تحليل.. ليفربول يواصل موسمه المخيب للآمال.. هل هذه نهاية حقبة لـ“الريدز“؟

كانت بطولة كأس العالم فترة توقف مرحب بها لنادي ليفربول الإنجليزي، لحظة لإعادة التقييم بعد بداية سيئة للفريق، شهدت هزائم وأداء باهتا.