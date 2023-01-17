من احتجاج الأردن على “اعتراض طريق” سفيره لدى دخول الحرم القدسي، وهولندا تعتقل سوريًا يشتبه في توليه دورًا قياديًا في داعش وجبهة النصرة، وبريطانيا تتعهد بمحاسبة إيران على إعدام رضا أكبري، وصولا إلى تحليل لموسم ليفربول المخيب للآمال... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، عن استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية على "اعتراض طريق" السفير الأردني لدى إسرائيل أثناء دخوله إلى الحرم القدسي، بحسب بيان الخارجية الأردنية.