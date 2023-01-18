من استضافة الإمارات "قمة أخوية" سداسية، وحكم إسرائيلي يهدد حكومة نتنياهو، وفصل برلماني أردني بسبب رسالة إلى محمد بن سلمان، ومشاهد اعتقال الشرطة الألمانية الناشطة المناخية غريتا تونبرغ، وصولا إلى هبوط حاد بأسعار السيارات المستعملة بأمريكا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الإمارات تستضيف "قمة أخوية" سداسية.. وهذا ما ناقشه القادة

استضافت العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الأربعاء، قمة سداسية جمعت قادة كل من قطر وسلطنة عُمان ومصر والبحرين والأردن تحت عنوان "الازدهار والاستقرار في المنطقة".

المحكمة الإسرائيلية العليا تقضي بعدم قانونية تعيين رئيس حزب شاس وزيرًا في حكومة نتنياهو

حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن أرييه درعي، زعيم حزب شاس، لا يمكنه العمل كوزير للداخلية، بسبب إدانته في فبراير/ شباط الماضي بتهمة الاحتيال الضريبي.

بسبب رسالة إلى محمد بن سلمان.. فصل نائب بالبرلمان الأردني

قرر البرلمان الأردني صباح الاربعاء فصل العضو النائب محمد عناد الفايز، بالتصويت بأغلبية 92 صوتا من أصل 110 نواب حضروا جلسة مغلقة عقدها المجلس لبحث القضية، وذلك على خلفية رسالة كان قد بعث بها النائب المفصول إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول المساعدات للأردن.

شاهد.. كيف اعتقلت الشرطة الألمانية الناشطة المناخية غريتا تونبرغ؟

اعتقلت الشرطة الألمانية الناشطة المناخية غريتا تونبرغ بعد انضمامها في احتجاجات لمعارضة توسيع منجم فحم في قرية لوتزراث غربي ألمانيا. وقالت الشرطة إن تونبرغ ومتظاهرين آخرين اخترقوا حاجزًا للشرطة متجهين إلى منجم فحم تقول السلطات إنه كان من الممكن أن ينهار بسبب وزن المجموعة.

هبوط حاد بأسعار السيارات المستعملة بأمريكا.. ما هو المستقبل؟

منذ بداية الوباء وما نتج عنه من اضطرابات في سلاسل توريد السيارات الجديدة، أدت في البداية إلى ارتفاع الأسعار، سجلت أسعار السيارات المستعملة أكبر زيادة سنوية لها على الإطلاق، بزيادة 45٪ خلال الاثني عشر شهرا التي انتهت في يونيو/ حزيران 2021.