من إلغاء تركيا زيارة وزير دفاع السويد بعد مظاهرة "حرق القرآن"، ورد مصر على حسن نصرالله، وزعيم مجموعة فاغنر الخاصة ينتقد الجيش الروسي عبر تسجيل صوتي، ورئيس وزراء بريطانيا يتلقى غرامة، وصولا إلى تطور جديد بقضية اندرو تيت وشقيقه حول مزاعم اغتصاب واتجار بالبشر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، السبت، أن تركيا ألغت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون المرتقبة إلى البلاد، ردًا على منح شرطة ستوكهولم الإذن بحرق مصحف خلال احتجاج مخطط له في العاصمة السويدية.

ردت وزارة الخارجية المصرية على حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني وتصريحاته الأخيرة التي تناول فيها الوضع في مصر.

سُمع يفغيني بريغوزين، زعيم مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر"، عبر تسجيل صوتي وهو يواصل انتقاده للجيش الروسي من خلال التصريح باستيلاء مجموعة فاغنر "الحصري" على إحدى ضواحي باخموت بأوكرانيا.

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، فرض غرامة على رئيس الوزراء ريشي سوناك إثر ظهوره في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر إنستغرام وهو لا يرتدي حزام الأمان في سيارة أثناء زيارته لمقاطعة لانكشاير في شمال غرب إنجلترا يوم الخميس.

سيبقى نجم الانترنت المثير للجدل، أندرو تيت، وشقيقه تريستان في حجز الشرطة الرومانية حتى 27 فبراير/ شباط بعد أن مددت محكمة رومانية، الجمعة احتجازهما، حسبما قال محامو تيت لشبكة أنتينا 3 المتعاونة مع CNN.