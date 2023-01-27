من إعلان حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ليل الخميس، بحسب ما قال قائد الحركة في غزة الشيخ خالد البطش لحشود في القطاع يوم الجمعة، إلى إعطاء نوفاك دجوكوفيتش عن الوضع المحيط بوالده وأعطى شرحا مفصلا أشار فيه إلى أن والده لم يقصد دعم أي حرب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ردا على أحداث مخيم جنين.. الجهاد الإسلامي يعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على إسرائيل

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ليل الخميس، بحسب ما قال قائد الحركة في غزة الشيخ خالد البطش لحشود في القطاع يوم الجمعة.



مسؤولون أوكرانيون: الجبهة الشرقية تتعرض لقصف عنيف ومتواصل..وروسيا تتجاهل خسائرها الفادحة

قال حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، على تلغرام، صباح الجمعة، إن خط المواجهة الشرقي لأوكرانيا يتعرض لقصف مكثف، حيث تواجه بلدة فوهليدار هجومًا "دائمًا".



عم المبتعث السعودي الذي قُتل في أمريكا يكشف تفاصيل حول الحادثة

كشف عم المبتعث السعودي الذي قُتل في أمريكا، وليد الغريبي، أن ابن أخيه لم يكن مرتاحا في المنطقة التي كان يسكن بها وأنه كان ينوي الانتقال إلى منطقة أخرى، وكشف تفاصيل إضافية حول الحادثة.



تساقطت أمطار شهر في ساعة.. شاهد ما حدث في مدينة نيوزيلندية بعد تقلبات جوية

كانت شرق أوكلاند أول المتضررين بتقلبات الطقس الحادة، حيث وجد سكان طريق ميدوكروفت في هندرسون أنفسهم عالقين بشكل متسارع في مياه الفيضانات، بينما تجاوز منسوبها مستوى أكتافهم، ما ترك السيارات مغمورة بالكامل تقريبًا في الشوارع.



بعد فيديو مع مناصر لبوتين.. دجوكوفيتش يشرح موقف والده: لا يؤيد حرب روسيا

في مؤتمره الصحفي بعد المباراة وبلوغه نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، سُئل نوفاك دجوكوفيتش عن الوضع المحيط بوالده وأعطى شرحا مفصلا أشار فيه إلى أن والده لم يقصد دعم أي حرب، وذلك بعد التقاطه في مقطع فيديو مع مناصر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.