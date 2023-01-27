من إعلان حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ليل الخميس، بحسب ما قال قائد الحركة في غزة الشيخ خالد البطش لحشود في القطاع يوم الجمعة، إلى إعطاء نوفاك دجوكوفيتش عن الوضع المحيط بوالده وأعطى شرحا مفصلا أشار فيه إلى أن والده لم يقصد دعم أي حرب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
كانت شرق أوكلاند أول المتضررين بتقلبات الطقس الحادة، حيث وجد سكان طريق ميدوكروفت في هندرسون أنفسهم عالقين بشكل متسارع في مياه الفيضانات، بينما تجاوز منسوبها مستوى أكتافهم، ما ترك السيارات مغمورة بالكامل تقريبًا في الشوارع.
في مؤتمره الصحفي بعد المباراة وبلوغه نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، سُئل نوفاك دجوكوفيتش عن الوضع المحيط بوالده وأعطى شرحا مفصلا أشار فيه إلى أن والده لم يقصد دعم أي حرب، وذلك بعد التقاطه في مقطع فيديو مع مناصر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.