من انفجار في مجمع أصفهان العسكري الذي تقول إيران إنه نٌفذ بطائرات بدون طيار، ونتنياهو يتعهد بـ"تعزيز" المستوطنات كرد على الهجمات في القدس، ومحمد بن سلمان يحضر سباق "فورمولا إي" برفقة أمير قطر وولي عهد الأردن، ، وصولا إلى إقالة ناظم الزهاوي رئيس الحزب الحاكم في بريطانيا بسبب "خرق خطير"، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إيران.. طائرات "درون" وراء انفجار بمجمع عسكري.. وحريق هائل بمصفاة نفط

أندلع حريق هائل في مصفاة نفط في شمال غرب إيران بالقرب من مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية، فجر الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

نتنياهو: إسرائيل ستتخذ خطوات لـ"تعزيز" المستوطنات كرد على الهجمات في القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان إن حكومته ستتخذ "خطوات لتعزيز المستوطنات" ردا على هجمات إطلاق النار في القدس يومي الجمعة والسبت.

برفقة أمير قطر وولي عهد الأردن.. محمد بن سلمان يحضر سباق "فورمولا إي" 2023

حضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منافسات سباق "فورمولا إي" الّتي أقيمت في الدرعية مساء السبت، ضمن الموسم التاسع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

بسبب "خرق خطير" في ملف الضرائب.. إقالة ناظم الزهاوي رئيس الحزب الحاكم في بريطانيا

رضخ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للضغوط بإقالته، الأحد، رئيس حزب المحافظين نديم الزهاوي، الذي واجه انتقادات بشأن ترتيباته الضريبية الشخصية.

ألحق الهزيمة بصلاح ورفاقه.. الياباني كاورو ميتوما يخطف الأنظار بهدفٍ "مُثير"

خطف اللاعب كاورو ميتوما أنظار المتابعين، خلال مواجهة فريقه برايتون وليفربول، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1، مساء الأحد، على أرض ملعب فالمر، ضمن منافسات الدور الرابع في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.