من انفجار في مجمع أصفهان العسكري الذي تقول إيران إنه نٌفذ بطائرات بدون طيار، ونتنياهو يتعهد بـ"تعزيز" المستوطنات كرد على الهجمات في القدس، ومحمد بن سلمان يحضر سباق "فورمولا إي" برفقة أمير قطر وولي عهد الأردن، ، وصولا إلى إقالة ناظم الزهاوي رئيس الحزب الحاكم في بريطانيا بسبب "خرق خطير"، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
حضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منافسات سباق "فورمولا إي" الّتي أقيمت في الدرعية مساء السبت، ضمن الموسم التاسع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).