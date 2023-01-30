من جولة وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط، وأبرز ما دار في اتصال بوتين مع ولي عهد السعودية، و"جبهة الخلاص" في تونس تدعو لوحدة المعارضة حتى "رحيل" قيس سعيد، وقتلى في تفجير انتحاري بمسجد في مدينة بيشاور الباكستانية، وصولا إلى رد الكرملين يرد على حديث جونسون حول تهديد بوتين له بـ"صاروخ"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بلينكن يبدأ جولة إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.. إليك أبرز القضايا التي سيناقشها

في الأيام الأخيرة تصاعدت حدة إراقة الدماء وقتل كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، والتوتر بين الجانبين في تصاعد. قد يشكل هذا الأمر مشكلة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الذي يصل في زيارة للشرق الأوسط هذا الأسبوع.

قبيل اجتماع لأوبك+.. بوتين يبحث مع ولي عهد السعودية "استقرار سوق النفط"

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محادثة هاتفية، الاثنين، حسبما أفاد بيان للرئاسة الروسية نشرته وكالة أنباء "تاس" الرسمية.

تونس.. "جبهة الخلاص" تدعو لوحدة المعارضة حتى "رحيل" قيس سعيد

دعت "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر كتل المعارضة في تونس، القوى السياسية والاجتماعية في البلاد لتوحيد موقفها من أجل "رحيل" الرئيس قيس سعيد، والضغط لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

وقع خلال صلاة العصر..تفجير انتحاري بمسجد في مدينة بيشاور الباكستانية وسقوط عشرات الضحايا

أسفر تفجير انتحاري داخل مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، الاثنين، عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 125 آخرين، بحسب ما أعلن محمد إعجاز خان، قائد شرطة بيشاور.

الكرملين يرد على حديث جونسون حول تهديد بوتين له.. هذا ما قاله بيسكوف

زعم الكرملين، الإثنين، أن ادعاء رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بصاروخ في مكالمة هاتفية قبل غزو روسيا لأوكرانيا بأنه "كذب".