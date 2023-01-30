من جولة وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط، وأبرز ما دار في اتصال بوتين مع ولي عهد السعودية، و"جبهة الخلاص" في تونس تدعو لوحدة المعارضة حتى "رحيل" قيس سعيد، وقتلى في تفجير انتحاري بمسجد في مدينة بيشاور الباكستانية، وصولا إلى رد الكرملين يرد على حديث جونسون حول تهديد بوتين له بـ"صاروخ"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
في الأيام الأخيرة تصاعدت حدة إراقة الدماء وقتل كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، والتوتر بين الجانبين في تصاعد. قد يشكل هذا الأمر مشكلة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الذي يصل في زيارة للشرق الأوسط هذا الأسبوع.