توب 5.. بلينكن يؤجل زيارة الصين بسبب المنطاد.. وزلة لسان جديدة لبايدن

من تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين على خلفية تحليق منطاد صيني يعتقد أنه لأغراض تجسس في أجواء الولايات المتحدة الأمريكية الى زلة لسان جديدة لبايدن وصولًا الى خبر تعليق غوارديولا لأول مرة على رحيل كانسيلو إلى بايرن ميونخ.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

المنطاد الصيني يُؤجل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين

أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رحلته المرتقبة إلى الصين ردًا على تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، ليمثل التأجيل مرحلة جديدة مهمة في التوترات بين واشنطن وبكين.

الصين: المنطاد دخل الأجواء الأمريكية بـ"الخطأ" ونشاطاته مدنية

أكدت الصين، الجمعة أن المنطاد الصيني المشتبه به الذي يطير فوق الولايات المتحدة الأمريكية "جسم طائر مدني" يستخدم أساسًا لأبحاث الطقس، وانحرف عن مساره المخطط له

حاول اغتيال الملكة إليزابيث قبل عامين.. شاب بريطاني يعترف بـ"الخيانة"

اعترف شاب بريطاني يبلغ من العمر 21 عامًا بالتهم الموجهة إليه في قضية التهديد بقتل الملكة الراحلة اليزابيث في يوم عيد الميلاد عام 2021، حسبما ذكرت شرطة لندن

فيديو زلة لسان جديدة لبايدن.. "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء"

وثقت الكاميرات زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال حديثه عن نسبة النساء في إدارته، وقال باين إن "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتل المرتبة السادسة قبل 30 عامًا من بين الاقتصادات المتقدمة التي تمثل فيها حصة النساء 50 في المائة من بين القوى العاملة .

بعد انباء عن خلافات.. أول تعليق لغوارديولا على رحيل كانسيلو إلى بايرن ميونخ

أكد المدرب الإسباني، بيب غوادريولا، أن اللاعب البرتغالي، جواو كانسيلو، من نوعية اللاعبين الذين يجب أن يلعبوا ليكونوا سعداء، وشرح الأسباب التي دفعته لوضعه على دكة البدلاء ما أسفر في النهاية عن رحيله إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.