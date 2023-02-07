ما زالت أحداث الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا تهيمن على تغطية أحداث المنطقة والعالم، حيث ارتفع عدد القتلى في الدولتين إلى أكثر من 6 آلاف شخص، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. وفي غضون ذلك، أجرى الرئيس المصري اتصالين هاتفيين بنظيريه التركي والسوري للمرة الأولى منذ وصوله للسلطة وعرض المساعدة إثر الزلزال... إليكم ملخص ببعض أبرز القصص من تغطية CNN لأحداث الزلزال وتوابعه.

أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء الثلاثاء، أن عدد القتلى ارتفع إلى 4544 شخصًا في تركيا، إثر الزلزال الذي وقع فجر الاثنين وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم خلاله التعازي لأردوغان في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا، الاثنين.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة الطوارئ في عشر ولايات لمدة ثلاثة أشهر، وإعلان تلك الولايات مناطق منكوبة، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة من تركيا، فجر الاثنين، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى.

تم إنقاذ صبي يبلغ من العمر 14 عامًا من تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش بعد أكثر من 24 ساعة من وقوع زلزال قوي في المنطقة، وفقًا لقناة CNN Turk الإخبارية، المتعاونة مع شبكة CNN.

وسط عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث في سوريا إثر الزلزال، خرجت مولودة جديدة إلى العالم من تحت الأنقاض كانت لا تزال متصلة بالحبل السري مع والدتها، في مشهد رصدته الكاميرات وانتشر سريعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.