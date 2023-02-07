أردوغان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات منكوبة بسبب الزلزال

"بس أريد أطلع".. فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل من بين الحطام في سوريا إثر الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ في 10 ولايات لمدة ثلاثة أشهر، وإعلان تلك الولايات مناطق منكوبة، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة من تركيا، فجر الاثنين، وراح ضحيته آلاف القتلى والمصابين.

وقال أردوغان في خطاب متلفز: "قررنا إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات وإعلانها مناطق منكوبة، على أساس الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب المادة 119 من الدستور، من أجل ضمان أن عمليات البحث والإنقاذ والدراسات اللاحقة يمكن إجراؤها بسرعة، وبهذا القرار سننهي العمليات الرئاسية والبرلمانية سريعا"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان: "نواجه إحدى أكبر الكوارث ليس في تاريخ جمهوريتنا فحسب، بل في منطقتنا والعالم"، وتابع بالقول: "حتى الآن أرسلنا 54 ألف خيمة و102 ألف فراش ومستلزمات أخرى إلى منطقة الزلزال، ودولتنا بكافة مؤسساتها وكوادرها بدأت العمل في المناطق المتضررة من الزلزال".

وأوضح أردوغان أنه يوجد أكثر من 53 ألف عنصر في عمليات البحث والإنقاذ، مضيفا: "العدد يتزايد من تركيا وخارجها، وحتى الآن، أرسلنا ألف سيارة إسعاف و241 فريق إنقاذ طبي وطني وطائرتي إسعاف و5 آلاف عامل في مجال الصحة إلى المناطق المتضررة من الزلزال".

وأشار إلى وجود "آلاف العناصر الخبيرة من قوات الدرك على رأس عملها في منطقة الكارثة بالإضافة إلى 26 طائرة شحن وسفن وقوارب خفر السواحل".

وأعلن أردوغان تعليق الدراسة في عموم البلاد حتى 13 فبراير/شباط الجاري، وفي مناطق الكارثة حتى 20 من الشهر نفسه، موضحا أن "السلطات التركية خصصت 100 مليار ليرة (5.26 مليارات دولار) في المقام الأول تحت تصرف مؤسساتنا للمساعدات الطارئة وأنشطة الدعم للمتضررين".

وتحدث أردوغان عن إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت أنقاض المباني والمؤسسات التي انهارت وتهدمت بسبب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.