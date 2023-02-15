من إجراء وزير الخارجية الأردني أول زيارة إلى سوريا منذ 2011، و73 مهاجرًا "في عداد المفقودين" بعد غرق سفينة قبالة سواحل ليبيا، والصين تعلن اتخاذ "تدابير مضادة" تجاه أمريكا ردا على إسقاط واشنطن لمنطاد بكين، وصولا إلى استقالة رئيسة وزراء اسكتلندا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

في أول زيارة له إلى سوريا منذ 2011.. الأسد يستقبل وزير خارجية الأردن

استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، وزير الخاريجة الأردني، أيمن الصفدي، الأربعاء، في أول زيارة لمسؤول حكومي أردني إلى دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية عام2011، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

"أحدث صوتًا لا يصدق".. زلزال تركيا شق الأرض وقسم بستان زيتون إلى نصفين

قسّم الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي، بستان زيتون أخضر إلى قسمين، مما أدى إلى إنشاء وادٍ بطول 984 قدمًا (حوالي 300 متر) يقسم المنطقة الآن.

منظمة الهجرة: 73 مهاجرًا "في عداد المفقودين" بعد غرق سفينة قبالة سواحل ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة عبر تويتر، الخميس، إن 73 مهاجرًا "في عداد المفقودين ويفترض أنهم قد لقوا حتفهم"، بعد غرق سفينة قبالة الساحل الليبي، الثلاثاء.

الصين تعلن اتخاذ "تدابير مضادة" تجاه أمريكا ردا على إسقاط واشنطن لمنطاد بكين

ستقوم الصين بـ"إجراءات مضادة" ضد الكيانات الأمريكية التي "تضعف سيادة وأمن الصين" رداً على إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني والعقوبات على ست كيانات صينية، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي

استقالة رئيسة وزراء اسكتلندا: علمت أن الوقت قد حان لفسح المجال للآخرين

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن الأربعاء عن نيتها الاستقالة من منصبها ومن زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي