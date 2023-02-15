من إجراء وزير الخارجية الأردني أول زيارة إلى سوريا منذ 2011، و73 مهاجرًا "في عداد المفقودين" بعد غرق سفينة قبالة سواحل ليبيا، والصين تعلن اتخاذ "تدابير مضادة" تجاه أمريكا ردا على إسقاط واشنطن لمنطاد بكين، وصولا إلى استقالة رئيسة وزراء اسكتلندا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
ستقوم الصين بـ"إجراءات مضادة" ضد الكيانات الأمريكية التي "تضعف سيادة وأمن الصين" رداً على إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني والعقوبات على ست كيانات صينية، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي