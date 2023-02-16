من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق "شركة تطوير المربع الجديد" من أجل العمل على إنشاء أكبر "داون تاون" عالميا في الرياض، إلى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا أنه يظهر حادثة سطو لأشخاص على عربة نقل نقود تابعة لبنك... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

محمد بن سلمان يطلق مشروع أكبر "داون تاون".. وهذا ما نعرفه عنه

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق "شركة تطوير المربع الجديد" من أجل العمل على إنشاء أكبر "داون تاون" عالميا في الرياض، تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030.



"الفتاة المعجزة".. إنقاذ مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما بعد 248 ساعة تحت الأنقاض في تركيا

تم إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 248 ساعة من الزلزال في مدينة كاهرمان مرعش التركية، حسبما ذكرت قناة TRT Haber الحكومية التركية.



محمد بن زايد عن "بيت العائلة الإبراهيمية": صرح للحوار الحضاري البناء

وصف رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "بيت العائلة الإبراهيمية" بأنه "صرح للحوار الحضاري البناء"، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الخميس.



هل تتأثر دول الخليج بالعقوبات على روسيا وإيران وما تداعيات الحرب الأوكرانية في السنوات الـ10 القادمة؟

وضح الخبير الاقتصادي، جيفري ساكس، في مقابلة لـCNN بالعربية، تداعيات العقوبات الأمريكية على كل من إيران وروسيا على دول الخليج والمنطقة، مؤكدًا أن "الحرب على العموم تعطل أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار الطاقة العالمية برمتها"، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار العالمي يجعل "التخطيط أكثر صعوبة" ويزيد من التوترات الجيوسياسية.

داخلية الكويت تعلق على فيديو متداول يزعم تسجيل حادث سطو على عربة نقل نقود

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا أنه يظهر حادثة سطو لأشخاص على عربة نقل نقود تابعة لبنك.