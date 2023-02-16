من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق "شركة تطوير المربع الجديد" من أجل العمل على إنشاء أكبر "داون تاون" عالميا في الرياض، إلى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا أنه يظهر حادثة سطو لأشخاص على عربة نقل نقود تابعة لبنك... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وضح الخبير الاقتصادي، جيفري ساكس، في مقابلة لـCNN بالعربية، تداعيات العقوبات الأمريكية على كل من إيران وروسيا على دول الخليج والمنطقة، مؤكدًا أن "الحرب على العموم تعطل أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار الطاقة العالمية برمتها"، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار العالمي يجعل "التخطيط أكثر صعوبة" ويزيد من التوترات الجيوسياسية.