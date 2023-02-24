من تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن 2023 سيكون عام النصر على روسيا، إلى تحقيق البنتاغون في تسريب بيانات ورسائل بريد إلكتروني لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وبدء تركيا بناء منازل بمناطق الزلزال وسط انتقادات بسبب "التسرع"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن على الرغم من كل المصاعب الناجمة عن الحرب، سيكون عام 2023 عام انتصار أوكرانيا في صراعها ضد روسيا

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، لشبكة CNN، إن الوزارة تحقق في كيفية كشف مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية علنا على ما يبدو على الإنترنت وتسريب بيانات غير سرية لما يقرب من أسبوعين

بدأت الحكومة التركية في بناء منازل جديدة للأشخاص الذين فقدوا منازلهم خلال زلزال 6 فبراير/ شباط المدمر، بحسب ما أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ في تركيا مراد كوروم.

كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه لم يتحدث "منذ شهرين" مع نظيره الصيني وي فنغي، مشيرا إلى أن الأخير رفض تلقي مكالمة في أعقاب إسقاط الولايات المتحدة المنطاد الصيني المشتبه بأنه كان يستخدم للتجسس، الأمر الذي تنفيه بكين.

يقدم برايان كيلي، مؤسس موقع السفر The Points Guy، نصائح لجون سارلين في برنامج Nightcap، حول ما يجب على المسافرين فعله عندما يواجهون رسومًا خفية من شركات الطيران والمنتجعات والفنادق، وكيف يمكنهم الاعتراض على هذه الرسوم.