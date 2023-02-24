تركيا تبدأ بناء منازل بمناطق الزلزال.. وانتقادات بسبب "التسرع"

رغم مرور أسبوعين على الزلزال.. انتشال الناجين من تحت الأنقاض في تركيا مستمر

شاهد أول ما فعله شاب في تركيا لحظة إخراجه من تحت الأنقاض بعد 11 يومًا

إسطنبول، تركيا (CNN)-- بدأت الحكومة التركية في بناء منازل جديدة للأشخاص الذين فقدوا منازلهم خلال زلزال 6 فبراير/ شباط المدمر، بحسب ما أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ في تركيا مراد كوروم.

وكتب كوروم على حسابه على تويتر: "بدأنا أعمال الحفر لبناء 855 منزلا في نورداجي والإصلاح"، وأضاف أن جهودهم تهدف إلى بناء منازل للمتضررين "في أسرع وقت ممكن".

ونورداجي والإصلاح منطقتان في ولاية غازي عنتاب تعرضتا لأضرار جسيمة بسبب زلزال 6 فبراير/شباط.

وفي المقابل، انتقد اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك (TMMOB)، التعجل في قرار بناء المنازل. وكتب أمين كوراماز، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف المهندسين والمعماريين، في عموده في صحيفة BirGün المستقلة، أن "كل مشروع سيتم تنفيذه دون إجراء فحوصات جيولوجية جديدة، وتحديث المسوحات الأرضية، وإعداد مخططات المدينة لمقاومة الزلازل، يعني نقل مخاطر الزلزال الحالي إلى المستقبل وتعريض حياة الناس للخطر".

كما انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي جهود البناء المتسرعة، بحجة أن توابع الزلازل المستمرة في المنطقة ستضر بأساسات المباني الجديدة.

ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يواجه الانتخابات في غضون أشهر، ببناء منازل جديدة للأشخاص الذين تضرروا من الزلزال، وقال إنها ستكتمل خلال عام.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 18 يونيو/تموز المقبل، لكن الرئيس أردوغان أشار إلى أن الانتخابات قد تُجرى في وقت مبكر في 14 مايو/أيار 2023.