من إطلاق الشرطة الإسرائيلية القنابل الصوتية على المحتجين ضد نتنياهو في تل أبيب، وتفاصيل تقرير وكالة الطاقة الذرية حول وجود يورانيوم لدى إيران يقترب من مستويات صنع قنبلة نووية، وأولى مشاهد تصادم قطارين في اليونان، مرورًا بما نعرفه عن الرئيس الجديد لنيجيريا الذي واجه ادعاءات بالفساد ويُسمى بـ"صانع الملوك"، وصولا إلى كشف مغنِ بريطاني شهير عن إصابة زوجته بورم أثناء فترة حملها... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وقعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مشاهد درامية في تل أبيب بإسرائيل، الأربعاء، حيث أطلقت الشرطة قنابل صوتية، بينما أغلق إسرائيليون الطرق احتجاجًا على تحركات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء.

عُثر على جزيئات اليورانيوم المخصبة بمستويات قريبة من مستوى القنبلة في منشأة نووية إيرانية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، حيث حذّرت الولايات المتحدة من أن قدرة طهران على صنع قنبلة نووية تتسارع.

تُظهر لقطات أخذت من طائرة بدون طيار المشهد الأولي الذي بدت فيه بلدة تيمبي التابعة لإقليم لاريسا وسط اليونان، حيث لقي أكثر من 36 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 85 شخصًا آخرين بعد اصطدام قطار ركاب كان يُقل 350 شخصًا مع قطار آخر للشحن.

أعلنت لجنة الانتخابات في نيجيريا الأربعاء فوز مرشح الحزب الحاكم بولا أحمد تينوبو فى انتخابات الرئاسة

كشف إد شيران عن إصابة زوجته، شيري سيبورن، بورم أثناء حملها بطفلها الثاني. وقال المغني وكاتب الأغاني البريطاني إن سلسلة من الأحداث، في بداية العام الماضي، قد غيّرت حياته، وصحته العقلية، وطريقة عرضه للموسيقى والفن.