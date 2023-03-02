من انطلاق مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطاء النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستغرق 6 أشهر، إلى توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات اعتبارًا من أول أبريل المقبل، وفشل وزراء خارجية مجموعة الـ20 في التوافق على بيان ختامي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

سلطان النيادي: المرة المقبلة التي سأكلمكم بها سأكون على متن محطة الفضاء الدولية

بعد انطلاقه إلى الفضاء، كتب رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، تغريدة، الخميس، أكد فيها أنه سيتحدث إلى متابعيه وعائلته من محطة الفضاء الدولية، طالبا من الجميع أن يتذكروه في دعواتهم

من أول أبريل.. السيسي يوجه بزيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة المعاشات وأجور العاملين بالدولة ورفع حد الإعفاء الضريبي.

فشل وزراء خارجية مجموعة الـ20 في التوافق على بيان ختامي.. ولافروف يلوم هؤلاء

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الخميس أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين لم يتمكن من التوصل إلى توافق لإصدار بيان ختامي مشترك بسبب "الآراء المختلفة" من قبل مختلف الأطراف فيما يتعلق بالصراع الروسي-الأوكراني.

استطلاع: ثلث الأهالي يعطون الأدوية لخفض حمى الأطفال من دون الحاجة لها

يعطي العديد من الآباء والأمهات الأدوية الخافضة للحمى لأطفالهم بسرعة كبيرة، وذلك وفقًا لاستطلاع أمريكي جديد أجراه "مستشفى سي إس موت للأطفال".

مشهد مخيف في الجو.. شاهد ما حدث داخل طائرة ركاب عندما اشتعلت حقيبة مسافر

في مشهد مخيف وقع على متن طائرة ركاب تابعة لخطوط "سبيريت إيرلاينز" الجوية الأربعاء، رصدت كاميرا هاتف لحظات الذعر التي عاشها الركاب عندما انبعث دخان داخل المقصورة، وسارع أفراد الطاقم لإخماد الحريق الذي اندلع بينما كانت الطائرة في طريقها إلى أورلاندو. ويُظهر الفيديو الذي التقطه أحد الركاب أفراد الطاقم وهم يغمرون المقصورة العلوية بالماء ورذاذ مطفأة الحريق.