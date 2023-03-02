من انطلاق مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطاء النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستغرق 6 أشهر، إلى توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات اعتبارًا من أول أبريل المقبل، وفشل وزراء خارجية مجموعة الـ20 في التوافق على بيان ختامي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الخميس أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين لم يتمكن من التوصل إلى توافق لإصدار بيان ختامي مشترك بسبب "الآراء المختلفة" من قبل مختلف الأطراف فيما يتعلق بالصراع الروسي-الأوكراني.
في مشهد مخيف وقع على متن طائرة ركاب تابعة لخطوط "سبيريت إيرلاينز" الجوية الأربعاء، رصدت كاميرا هاتف لحظات الذعر التي عاشها الركاب عندما انبعث دخان داخل المقصورة، وسارع أفراد الطاقم لإخماد الحريق الذي اندلع بينما كانت الطائرة في طريقها إلى أورلاندو. ويُظهر الفيديو الذي التقطه أحد الركاب أفراد الطاقم وهم يغمرون المقصورة العلوية بالماء ورذاذ مطفأة الحريق.