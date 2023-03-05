من زيارة أكبر جنرال أمريكي للقوات الأمريكية في سوريا وسط تنديد دمشق، وإعلان الديوان الملكي الأردني موعد عقد قران ابنة الملك الأميرة إيمان، والقبض على دبلوماسيين اثنين ووافدين بتهمة الفساد في السعودية، مرورًا باختبار طيارين أوكران مقاتلات F-16 في الولايات المتحدة، وصولا إلى صدامات في اليونان بعد تصادم القطارين... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، الأحد، إيقاف عدد من منسوبي وزارة الداخلية ودبلوماسيين سعوديين اثنين بتهمة التورط في قضايا فساد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).