من زيارة أكبر جنرال أمريكي للقوات الأمريكية في سوريا وسط تنديد دمشق، وإعلان الديوان الملكي الأردني موعد عقد قران ابنة الملك الأميرة إيمان، والقبض على دبلوماسيين اثنين ووافدين بتهمة الفساد في السعودية، مرورًا باختبار طيارين أوكران مقاتلات F-16 في الولايات المتحدة، وصولا إلى صدامات في اليونان بعد تصادم القطارين... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكبر جنرال أمريكي يزور القوات الأمريكية في سوريا وسط تنديد من دمشق

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، شمالي شرق سوريا، السبت، وسط احتجاج رسمي للحكومة السورية.



الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله

أعلن الديوان الملكي الأردني، الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 مارس/ آذار المقبل.



السعودية.. القبض على دبلوماسيين اثنين ووافدين بتهمة الفساد

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، الأحد، إيقاف عدد من منسوبي وزارة الداخلية ودبلوماسيين سعوديين اثنين بتهمة التورط في قضايا فساد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).



مصادر لـCNN: طيارون أوكرانيون في الولايات المتحدة لاختبار قيادة مقاتلات F-16

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة تعمل مع الطيارين الأوكرانيين في الولايات المتحدة لتحديد المدة التي سيستغرقها تدريبهم على قيادة طائرات مقاتلة من طراز F-16.



صدامات في أثينا احتجاجًا على حادثة تصادم القطارين المميتة.. ورئيس الحكومة يعتذر

اعتذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن واحدة من أسوأ حوادث القطارات في البلاد منذ سنوات، قائلاً "لا يمكننا، ولن نختبئ وراء خطأ بشري".