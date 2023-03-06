من استدعاء وزارة الخارجية التركية سفير واشنطن بسبب زيارة أكبر جنرال أمريكي إلى سوريا، وإيداع السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، وانسحاب مسؤول يمني عند حديث رئيس وفد إيران خلال مؤتمر في قطر، مرورًا برفع مقاتلي فاغنر علم على نُصب تذكاري شرقي باخموت، وصولا إلى غضب مدرب مانشستر يونايتد من هزيمة ليفربول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

خارجية تركيا تستدعي سفير واشنطن لطلب توضيح بشأن زيارة أكبر جنرال أمريكي إلى سوريا

نقلت وسائل إعلام رسمية تركية عن مصدر دبلوماسي قوله إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك لطلب توضيح بشأن زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى شمالي شرق سوريا.

السعودية تعلن إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

أعلنت المملكة العربية السعودية إيداع مبلغ 5 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي التركي عبر الصندوق السعودي للتنمية، الإثنين.



بعد انتقاده طهران والحوثي.. مسؤول يمني ينسحب عند حديث رئيس وفد إيران خلال مؤتمر في قطر

انسحب مسؤول يمني من مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموًا المنعقد في قطر، الاثنين، تزامنًا مع كلمة رئيس الوفد الإيراني، محسن منصوري.



مقاتلو فاغنر يرفعون علمًا على نُصب تذكاري شرقي باخموت.. وكييف تعلن زيارة قائد عسكري للمدينة

شُوهد مقاتلو فاغنر وهم يرفعون علم مجموعة المرتزقة الروسية على نصب دبابة T-34 في الجزء الشرقي من مدينة باخموت في شرقي أوكرانيا.



تين هاغ غاضبًا: رأيتُ 11 لاعبًا مذعورًا.. ويورغن كلوب يعلق على إنجاز محمد صلاح

ظهر إريك تين هاغ، مدرب نادي مانشستر يونايتد، غاضبًا على خط التماس، عندما كان يشاهد انهيار فريقه أمام منافسه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.