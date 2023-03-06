من استدعاء وزارة الخارجية التركية سفير واشنطن بسبب زيارة أكبر جنرال أمريكي إلى سوريا، وإيداع السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، وانسحاب مسؤول يمني عند حديث رئيس وفد إيران خلال مؤتمر في قطر، مرورًا برفع مقاتلي فاغنر علم على نُصب تذكاري شرقي باخموت، وصولا إلى غضب مدرب مانشستر يونايتد من هزيمة ليفربول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
نقلت وسائل إعلام رسمية تركية عن مصدر دبلوماسي قوله إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك لطلب توضيح بشأن زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى شمالي شرق سوريا.