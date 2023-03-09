توب 5: قصف روسي على منشآت الطاقة الأوكرانية.. والسيسي يحذر من تكرار 2011

من القصف الروسي المكثف على منشآت الطاقة في 7 مناطق أوكرانية، إلى تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من تكرار أحداث عام 2011... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

قصف روسي "واسع" استهدف منشآت الطاقة في سبع مناطق أوكرانية

استهدف القصف الروسي المكثف منشآت الطاقة في سبع مناطق على الأقل في أنحاء أوكرانيا، الخميس، بما في ذلك كييف، وميكولايف، وخاركيف، وأوديسا، ودنيبرو، وجيتومير، وزابوروجيا،، حسبما قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو على "تلغرام".

السيسي يحذر من تكرار 2011.. ويكشف عن تكلفة شهرية للحرب على الإرهاب

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، عن مقطع كان يحذفه المسؤولون عن مكتبه الإعلامي في خطاباته المسجلة مسبقًا، وذلك في كلمة مباشرة على الهواء خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة.

بين الجميزة ومار مخايل.. شوارع بيروت تثبت: إرادة الحياة أقوى من الموت

بعد مرور أكثر من عامين على انفجار مرفأ بيروت، يحاول اللبنانيون الوقوف على أقدامهم مجددًا من أجل مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والسلام. وبين الجميزة ومار مخايل تحديدًا، تتجول عدسة CNN في شوارع تشهد على آثار هذه الواقعة التي ستبقى محفورة في ذاكرة مواطنيها.

دراسة جديدة: الإجهاد قد يؤدي إلى تراجع بالوظيفة الإدراكية

أظهرت دراسة جديدة أنّ الأشخاص الذين يختبرون مستويات توتر مرتفعة أكثر عرضة للإصابة بتراجع الوظيفة الإدراكية لديهم، ما يؤثر على قدرتهم على التذكر، والتركيز، وتعلّم أشياء جديدة.

عمرو دياب ومحمد منير يغنيان معًا بالرياض.. وظهور مؤثر لأحمد عدوية

شهدت الرياض الأربعاء، ليلة تكريم الموسيقار المصري هاني شنودة في حفل ضخم نظمته الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برعاية تركي آل الشيخ، وحضور نخبة من نجوم مصر.