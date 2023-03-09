توب 5: قصف روسي على منشآت الطاقة الأوكرانية.. والسيسي يحذر من تكرار 2011

من القصف الروسي المكثف على منشآت الطاقة في 7 مناطق أوكرانية، إلى تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من تكرار أحداث عام 2011... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
استهدف القصف الروسي المكثف منشآت الطاقة في سبع مناطق على الأقل في أنحاء أوكرانيا، الخميس، بما في ذلك كييف، وميكولايف، وخاركيف، وأوديسا، ودنيبرو، وجيتومير، وزابوروجيا،، حسبما قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو على "تلغرام".
بعد مرور أكثر من عامين على انفجار مرفأ بيروت، يحاول اللبنانيون الوقوف على أقدامهم مجددًا من أجل مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والسلام. وبين الجميزة ومار مخايل تحديدًا، تتجول عدسة CNN في شوارع تشهد على آثار هذه الواقعة التي ستبقى محفورة في ذاكرة مواطنيها.