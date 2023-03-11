من تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن اتفاق السعودية وإيران، وتصنيف دول عربية حسب مؤشر "الحرية 2023"، ورد الحكومة الصينية على تحذيرات أمريكية من نفوذها "المتزايد"، مرورًا بردود فعل غاضبة بعد نتائج سيئة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وصولا إلى تعليق عمل مذيع BBC الرياضي الشهير غاري لينيكر بسبب تغريدة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رحب وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، بتوقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية والسعودية والإمارات بوساطة صينية، بعد أكثر من 7 سنوات على انقطاعها.

أصدرت منظمة بيت الحرية أو "فريدم هاوس" تقريرها السنوي (حرية العالم) لمؤشر الحرية العالمي لعام 2023، الذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دول، في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وصفت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لشبكة CNN، الجمعة، التحذير الأمريكي من نفوذ بكين "المتزايد" في تايوان ونصف الكرة الغربي بأنه "استفزازي، ويعكس التفكير الإمبريالي لواشنطن".

خسر نادي الأهلي المصري من نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل اثنين، في مواجهة أقيمت على أرض الأخير، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، الجمعة، أن غاري لينيكر لن يقدم "مباراة اليوم"، برنامج كرة القدم البريطاني الشهير، بعد جدل حول تغريدة كتبها في وقت سابق من الأسبوع.