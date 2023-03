من رفض المعارضة التونسية البرلمان الجديد وتتمسك بدستور 2014، و"فاغنر" تتكبد خسائر فادحة في باخموت، مرورًا بتعهد الرئيس الصيني بإعادة توحيد تايوان وتحديث الجيش، وصولا إلى تدخل بايدن بشأن إفلاس بنك "سيليكون فالي"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

المعارضة التونسية تعلن رفضها البرلمان الجديد وتتمسك بدستور 2014

أعلنت المعارضة التونسية ممثلة في "جبهة الخلاص الوطني"، مساء الأحد، رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد قبل ساعات من انعقاد أولى جلساته، وأكدت الجبهة تمسكها بدستور عام 2014، بحسب ما نشرت في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

"فاغنر" تتكبد خسائر فادحة في باخموت..ورئيسها: الأوكرانيون يقاتلون من أجل كل متر

يبدو أن شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، تكبدت خسائر فادحة حيث يحاول مقاتلوها الاستيلاء على المزيد من المناطق في مدينة باخموت الأوكرانية، بحسب ما أعلن مسؤولون أوكرانيون وغربيون.

بعد إفلاس بنك "سيليكون فالي".. بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الفوضى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه ملتزم بمحاسبة المسؤولين عن فشل مصرفي "سيليكون فالي"، و"سيغنتشر" للمساءلة.

في أول خطابات الولاية الثالثة.. الرئيس الصيني يتعهد بإعادة توحيد تايوان وتحديث الجيش

تعهد الزعيم الصيني شي جين بينغ ببناء جيش التحرير الشعبي في "جدار عظيم من الفولاذ"، وذلك في خطابه الأول خلال فترة ولايته الرئاسية الثالثة، مؤكدًا على إعادة "توحيد تايوان مع الوطن الأم".

وجه رسالة لأمه باكيًا.. شاهد رد فعل ممثل عالمي لحظة فوزه بالأوسكار

فاز فيلم "Everything Everywhere All At One" بسبع جوائز أوسكار في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين هذا العام. وتحدث الفائزون، بمن فيهم ممثلون ومخرجون، بشكل عاطفي عما يعنيه الفوز بالنسبة لهم.