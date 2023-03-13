من رفض المعارضة التونسية البرلمان الجديد وتتمسك بدستور 2014، و"فاغنر" تتكبد خسائر فادحة في باخموت، مرورًا بتعهد الرئيس الصيني بإعادة توحيد تايوان وتحديث الجيش، وصولا إلى تدخل بايدن بشأن إفلاس بنك "سيليكون فالي"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت المعارضة التونسية ممثلة في "جبهة الخلاص الوطني"، مساء الأحد، رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد قبل ساعات من انعقاد أولى جلساته، وأكدت الجبهة تمسكها بدستور عام 2014، بحسب ما نشرت في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".