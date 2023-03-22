من استدعاء سفير إسرائيل في أمريكا احتجاجًا على إلغاء قانون يحظر الاستيطان شمال الضفة، وقوات الأمن في لبنان تفرق احتجاجات على تدني الليرة، وحسن نصرالله يرد على ما أثير حول "ملحق لبنان" في اتفاق السعودية وإيران، وتعديل مشروع قانون مناهض للمثلية الجنسية ليشمل عقوبة الإعدام في أوغندا، وصولا إلى اعتزال مسعود أوزيل بعد مسيرة امتدت 17 عامًا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

في خطوة نادرة، استدعي السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرتسوغ، إلى وزارة الخارجية بواشنطن، الثلاثاء، احتجاجا على التشريع الذي أقره الكنيست والذي سيسمح بإعادة التوطين في مناطق شمال الضفة الغربية.

أطلقت القوات اللبنانية الغاز المسيل للدموع، الأربعاء، على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى البرلمان في بيروت للتظاهر ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

رد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، على تقارير حول وجود ملحق خاص بلبنان، ضمن بنود الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما.

أظهرت تعديلات على مشروع قانون متشدد لمكافحة المثلية الجنسية أقر في أوغندا، الثلاثاء، وأدانته جماعات حقوق الإنسان، أنه سيشمل عقوبة الإعدام.

أعلن مسعود أوزيل، لاعب منتخب ألمانيا السابق، اعتزاله لعبة كرة القدم عن عمر يناهز 34 عامًا، وفقاً لبيان نُشر في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.