من شن غارة "انتقامية" أمريكية على سوريا ردًا على هجوم "درون" إيرانية، إلى توثيق الأمم المتحدة لعشرات الإعدامات لأسرى الحرب الأوكرانيين والروس، إضافة إلى إعلان روسيا عن زيادة إنتاجها من القاذفات الاستراتيجية، وكذلك تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا وبدء إجراءات العفو عن المحكومين والمحكومات بالحق العام في السعودية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

ردًا على هجوم "درون" إيرانية.. شاهد اللحظات الأولى لغارة "انتقامية" أمريكية في سوريا

أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي آثار الغارة الجوية الأمريكية في شرق سوريا. يأتي ذلك بعد هجوم نفذته طائرة بدون طيار على قاعدة تضم قوات أمريكية، أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 6 آخرين.



الأمم المتحدة توثق عشرات الإعدامات لأسرى الحرب الأوكرانيين والروس

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنها وثقت العشرات من حالات الإعدام لأسرى الحرب، والتي نفذتها القوات الروسية والأوكرانية منذ فبراير/شباط 2022، لكنها تعترف بصعوبة الحصول على معلومات من روسيا، أو من الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.



روسيا تعلن زيادة إنتاجها من القاذفات الاستراتيجية

ذكرت شركة "روستيخ" الصناعية الحكومية الروسية، الجمعة، أن مصنع قازان لبناء الطائرات، يزيد من إنتاج النسخة المحدثة من القاذفات الاستراتيجية من طراز Tu-160M.



قصر باكنغهام يكشف أسباب تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا

أكد قصر باكنغهام، الجمعة، أن زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يقوم بها العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا، قد تم تأجيلها.



إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان.. بدء إجراءات العفو عن المحكومين والمحكومات بالحق العام

بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية إجراءات العفو التي وجه بها الملك سلمان بن عبدالعزيز بحق المحكومين والمحكومات بالحق العام في المملكة.