من شن غارة "انتقامية" أمريكية على سوريا ردًا على هجوم "درون" إيرانية، إلى توثيق الأمم المتحدة لعشرات الإعدامات لأسرى الحرب الأوكرانيين والروس، إضافة إلى إعلان روسيا عن زيادة إنتاجها من القاذفات الاستراتيجية، وكذلك تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا وبدء إجراءات العفو عن المحكومين والمحكومات بالحق العام في السعودية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنها وثقت العشرات من حالات الإعدام لأسرى الحرب، والتي نفذتها القوات الروسية والأوكرانية منذ فبراير/شباط 2022، لكنها تعترف بصعوبة الحصول على معلومات من روسيا، أو من الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.