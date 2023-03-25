من تهديد جماعة إيرانية في سوريا للولايات المتحدة بـ"الانتقام"، ودعوة مقتدى الصدر يدعو لحوار لإنهاء الخلاف حول صحابة النبي محمد، وتزايد خسائر القوات الروسية في باخموت وسط استعدادات أوكرانيا لشن هجوم مضاد، مرورًا باختبار كوريا الشمالية مسيّرة تحت الماء قادرة على إحداث "تسونامي إشعاعي"، وصولا إلى لحظة انفجار قوي لمصنع شوكولاتة يرج الأرض... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد تبادل الهجمات.. جماعة إيرانية في سوريا تحذر أمريكا من "الانتقام": لدينا ذراع طويلة

حذرت الجماعات المرتبطة بإيران في سوريا، عبر بيان للجنة الاستشارية الإيرانية في سوريا، السبت، الولايات المتحدة من "الانتقام"، إذا تم استهداف مراكزها وقواتها على الأراضي السورية.

"التشبه بالنواصب حرام".. الصدر يدعو لحوار لإنهاء الخلاف حول صحابة النبي محمد

دعا زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، إلى حوار يهدف لإنهاء الخلاف حول صحابة النبي محمد، مؤكدا على أن أبناء الطافتين السنية والشيعية مجتمعون على عدم عصمة الصحابة، مستشهدا بموقف "النواصب" (مصطلح يطلق على المعادين لعلي بن أبي طالب ومن هؤلاء أهل السنّة وفقا لبعض الجماعات الشيعية).

تزايد خسائر القوات الروسية في باخموت.. وأوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد وتكشف تكتيكها بالخطوط الأمامية

يبدو أن آلة الحرب الروسية تخسر الزخم في باخموت، حيث يعبر القادة الأوكرانيين الآن عن تفاؤلهم. فبعد حفاظهم على مواقعهم لأشهر ضد المدافعين الأوكرانيين في المدينة الواقعة على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، حققت القوات والمرتزقة الروس مكاسب متواضعة وعانت خسائر فادحة.

"تُحدث تسونامي إشعاعي".. شاهد كوريا الشمالية تختبر مسيّرة تحت الماء قادرة على شن هجوم نووي

زعمت كوريا الشمالية أنها اختبرت مركبة مسيّرة تحت الماء قادرة على حمل رأس نووي وتقول وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إن مهمة هذا السلاح هي “صنع تسونامي إشعاعي واسع النطاق” لتدمير السفن الحربية والموانئ المعادية، لكن بعض المحللين يشككون في ذلك مشيرين إلى نقص الأدلة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل CNN، بريان تود.

انفجار قوي لمصنع شوكولاتة يرج الأرض.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة وقوعه

لقي شخصان على الأقل حتفهما إثر انفجار قوي في ساحة منشأة "RM Palmer Company" في منطقة ويست ريدينغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

