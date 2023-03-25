من تهديد جماعة إيرانية في سوريا للولايات المتحدة بـ"الانتقام"، ودعوة مقتدى الصدر يدعو لحوار لإنهاء الخلاف حول صحابة النبي محمد، وتزايد خسائر القوات الروسية في باخموت وسط استعدادات أوكرانيا لشن هجوم مضاد، مرورًا باختبار كوريا الشمالية مسيّرة تحت الماء قادرة على إحداث "تسونامي إشعاعي"، وصولا إلى لحظة انفجار قوي لمصنع شوكولاتة يرج الأرض... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
دعا زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، إلى حوار يهدف لإنهاء الخلاف حول صحابة النبي محمد، مؤكدا على أن أبناء الطافتين السنية والشيعية مجتمعون على عدم عصمة الصحابة، مستشهدا بموقف "النواصب" (مصطلح يطلق على المعادين لعلي بن أبي طالب ومن هؤلاء أهل السنّة وفقا لبعض الجماعات الشيعية).
يبدو أن آلة الحرب الروسية تخسر الزخم في باخموت، حيث يعبر القادة الأوكرانيين الآن عن تفاؤلهم. فبعد حفاظهم على مواقعهم لأشهر ضد المدافعين الأوكرانيين في المدينة الواقعة على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، حققت القوات والمرتزقة الروس مكاسب متواضعة وعانت خسائر فادحة.
زعمت كوريا الشمالية أنها اختبرت مركبة مسيّرة تحت الماء قادرة على حمل رأس نووي وتقول وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إن مهمة هذا السلاح هي “صنع تسونامي إشعاعي واسع النطاق” لتدمير السفن الحربية والموانئ المعادية، لكن بعض المحللين يشككون في ذلك مشيرين إلى نقص الأدلة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل CNN، بريان تود.