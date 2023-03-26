من أزمة التوقيت الصيفي وانقسام اللبنانيين ما بين توقيتين مختلفين، ورسالة مشتركة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى بلينكن، مرورًا بتصريحات البيت الأبيض بشأن نشر بوتين أسلحة نووية في بيلاروسيا، ورد بوتين ما يثار حول "التحالف العسكري" مع الصين، وصولا إلى اكتشاف أكثر من ألفي رأس أغنام محنطة في مصر.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أزمة جديدة في لبنان.. الحكومة تؤجل التوقيت الصيفي وعدة جهات تبدأ العمل به

يواجه اللبنانيون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، وقد يواجهون قريبا تحديا جديدا، والذي يتمثل في توقيتين زمنيين مختلفين.

رسالة مشتركة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى بلينكن..ماذا تضمنت؟

أرسل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أدانوا فيها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحق الفلسطينيين.

البيت الأبيض: لا مؤشر حتى الآن على نشر بوتين أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الأحد، إنه لا يوجد مؤشر على قيام الرئيس الروسي بالوفاء بتعهده بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، مُضيفا: "علينا فقط أن نراقب ونرى إلى أين يذهب هذا السلاح".

بوتين يدّعي عدم وجود "تحالف عسكري" مع الصين بعد لقاء شي

ادعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده "لم تنشئ تحالفًا عسكريًا مع الصين ولا تهدد أي دولة"، وفقا لما قاله في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد.

مشهد لافت.. اكتشاف أكثر من ألفي رأس لذكور الأغنام المحنطة بمصر

كشفت البعثة الأثريّة الأمريكيّة العاملة في منطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس عن أكثر من ألفين من رؤوس ذكور الأغنام (الكباش) المحنّطة، والتي تعود إلى العصر البطلمي، بحسب بيان نشره الحساب الرّسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقع "فيسبوك" السبت.