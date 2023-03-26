من أزمة التوقيت الصيفي وانقسام اللبنانيين ما بين توقيتين مختلفين، ورسالة مشتركة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى بلينكن، مرورًا بتصريحات البيت الأبيض بشأن نشر بوتين أسلحة نووية في بيلاروسيا، ورد بوتين ما يثار حول "التحالف العسكري" مع الصين، وصولا إلى اكتشاف أكثر من ألفي رأس أغنام محنطة في مصر.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الأحد، إنه لا يوجد مؤشر على قيام الرئيس الروسي بالوفاء بتعهده بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، مُضيفا: "علينا فقط أن نراقب ونرى إلى أين يذهب هذا السلاح".
كشفت البعثة الأثريّة الأمريكيّة العاملة في منطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس عن أكثر من ألفين من رؤوس ذكور الأغنام (الكباش) المحنّطة، والتي تعود إلى العصر البطلمي، بحسب بيان نشره الحساب الرّسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقع "فيسبوك" السبت.